Sabrina Ferilli, polemica per la frase sugli Oscar: "Come Ceccherini"

"Se dovesse vincere l'Oscar La zona di interesse so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io, Capitano. Io tifo Italia, io tifo Garrone": questo il commento scritto da Sabrina Ferilli tra le storie Instagram durante la serata degli Oscar 2024, ripreso da molti utenti in queste ore alla luce dell'effettiva mancata vittoria della statuetta del film 'Io Capitano' di Matteo Garrone e della polemica già in corso per le dichiarazioni di Massimo Ceccherini sugli ebrei.

Ieri l'attore e sceneggiatore del film in corsa per il premio come miglior film straniero si era lasciato andare a un'osservazione molto criticata dagli utenti al punto da indurre lo stesso Ceccherini a scusarsi. "Sappiate che il film di Garrone è il più bello della cinquina, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre", aveva detto in diretta su Rai1 nel programma Da noi.... A ruota libera riferendosi evidentemente al film di Jonathan Glazer La zona di interesse sulla vita del comandante di Auschwitz e della sua famiglia a due passi dal lager. Poi la precisazione: "La colpa è mia che sono un imbianchino. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male".

In seguito, ecco arrivare il commento di Ferilli che, pur non facendo esplicito riferimento agli ebrei, il suo pensiero da molti è stato paragonato a quello dell'attore. "Hanno davvero vinto gli ebrei. Un saluto affettuoso a #Ceccherini e alla #Ferilli" scrive qualcuno su X; "Prima Ceccherini, ora pure questa. No, ma non è mica #antisemitismo, eh!" aggiunge qualcun altro; "Oggi stigmatizzate tutti #Ceccherini ma la #Ferilli l’ha detta molto peggio" scrive anche chi nelle parole dell'attrice ha letto la stessa vena critica di Ceccherini verso gli ebrei, ma senza un riferimento esplicito. Al momento, tuttavia, Ferilli non ha commentato le polemiche che la riguardano.

Da italiana tifo per "Io capitano" di Garrone ma le terribili frasi antisemite di #Ceccherini e #Ferilli oggi, mi fanno veramente vergognare da Italiana, mi fanno venire nausea!!

Oggi stigmatizzate tutti #Ceccherini ma la #Ferilli l’ha detta molto peggio pic.twitter.com/kwsNZwOj1G — Michela Dalle Luche (@michedalleluche) March 11, 2024

Sceneggiatura di Sabrina #Ferilli e Massimo #Ceccherini — Giacomo Vallarino (@jackgenoa) March 11, 2024