Oscar 2024, Sabrina Ferilli chiarisce la sua affermazione su 'La zona di interesse': cos'ha detto

Sabrina Ferilli ha chiarito la sua affermazione sul film La zona di interesse, vincitore dell'Oscar 2024 per il Miglior film internazionale, scritta su Instagram mentre era in corso la serata. "Se dovesse vincere l'Oscar La zona di interesse so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io, Capitano. Io tifo Italia, io tifo Garrone" era stato il parere dell'attrice che, facendo il tifo per il film Io Capitano di Matteo Garrone, secondo molti aveva alluso all'eventuale potere della lobby ebraica (il film di Jonathan Glazer tratta la vita del comandante di Auschwitz e della sua famiglia a due passi dal lager).

La precisazione, però, ha tolto ogni dubbio su fraintendimenti. Sabrina Ferilli ha riportato le parole del critico Paolo Mereghetti e così ha anche risposto alle critiche mosse nei suoi confronti da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera nella rubrica Il Caffè. Nel post l'attrice ha sottolineato in rosso le frasi in cui Mereghetti dice che il film di Glazer era "più furbo che davvero bello, tutto costruito sulla 'banalità' piuttosto che sul 'male' e molto abile a sfruttare il senso di colpa dello spettatore occidentale di fronte a una tragedia che il film si preoccupava di rendere 'rarefatta' ed 'elegante' senza davvero farci i conti. E senza quello sguardo morale che invece Garrone aveva cercato con 'Io capitano'". Sgombrato, dunque, il campo da ogni interpretazione della sua frase di ieri legate a un eventuale potere della lobby ebraica, ricondotta così a ragioni puramente estetiche. Interpretazioni raccolte da Gramellini sul Corriere di oggi. Non a caso Sabrina Ferilli in testa al post scrive: "...il caffè domani qualcuno lo può dedicare al suo collega di testata...".