Sei fratelli, il film con Scamarcio è una bella storia di famiglia allargata, senza retorica

Sei Fratelli

In sala da giovedì 1 maggio, prodotto da Groenlandia, “Sei fratelli” è il nuovo film di Simone Godano, che scava nei rapporti complessi tra i membri di una famiglia allargata e slabbrata. Il regista ha chiamato a raccolta intorno a sé un nutrito cast di bravissimi attori. Da Gioele Dix, che interpreta lo scellerato e assente capo famiglia Manfredi Alicante, ai sei fratelli protagonisti, interpretati da Riccardo Scamarcio (Marco), Adriano Giannini (Guido), Gabriel Montesi (Leonardo), Valentina Bellè (Luisa), Claire Romaine (Gaelle), Mati Galey (Mattia). Con loro nel film ci sono anche: Linda Caridi (Giorgia, moglie di Marco e ex di Leo), Judith El Zein, Imma Villa, Antonella Ponziani (le mamme di cinque dei sei fratelli).

Sei fratelli: la trama

Quando Manfredi Alicante, 70enne con una malattia in stadio terminale, decide di abbreviare le pratiche e di farla finita, i suoi quattro figli di sangue, e una adottata, si ritrovano dopo anni di lontananze, liti, recriminazioni o reciproca indifferenza, per sbrigare le incombenze che fanno seguito alla morte del genitore in comune (perché sono poi figli di tre madri diverse), a iniziare un’eredità che è un ultimo colpo di coda del padre, impenitente combina guai, che ai suoi discendenti lascia una curiosa impresa carica di debiti e anche una sorella sconosciuta (figlia di una quarta donna). Tutti e sei si ritrovano intorno al tavolo di uno studio notarile per ascoltare le ultime volontà di Manfredi. Nella settimana che segue i sei fratelli-coltelli, saranno costretti a una convivenza forzata nella casa di Bordeaux in cui il padre viveva con l’ultima compagna e l’ultimo figlio. A quel punto, dovranno affrontare, ognuno a modo suo, il lutto e tutto quello che si porta dietro, a iniziare da molte prese di coscienza necessarie ma rimandate per molto tempo. Tra discussioni, confronti e risse, verbali e non.

Sei fratelli: ottimo cast e buone idee, ma non completamente sviluppate

Il primo e maggiore merito del film di Simone Godano è quello di raccontare una storia credibile, lontana dall’irreale familismo di cui è ancora oggi pieno l’immaginario collettivo soprattutto italiano.

Una parte del senso del film è, a scanso di equivoci, enunciato all’inizio, in una frase pronunciata dalla voce fuoricampo del padre morto (Gioele Dix), ovvero: “Ora che ‘il cattivo’ è morto, colui a cui davate la colpa della vostra infelicità, cari ragazzi, sta a voi”. Il “cattivo” è un uomo che si è preso pienamente la responsabilità della propria vita (sentendosi libero però da quella delle vite altrui, figli compresi) e anche della propria morte.

Si lascia dietro cinque figli di sangue e una adottata, avuti da quattro donne diverse, che in alcuni casi non si conoscono o si detestano per niente cordialmente, o ancora rimangono divisi da vecchie ruggini e da ferite non rimarginabili. Quando il padre decide di morire, i sei sono costretti a vivere insieme un’intera settimana cercando di uscire dall’ultimo guaio che ha lasciato loro in eredità lo scapestrato genitore e, in quei giorni, sono costretti anche a fare i conti con se stessi, con il capro espiatorio che ha sempre permesso loro di evitare di guardare con onestà ai propri errori e, per farla breve, si ritrovano a dover crescere.

Il film segue i moti emotivi dei tanti personaggi in un equilibrio di spazi che lo rende davvero un’opera corale e che riesce a tratteggiare con sufficiente profondità tutti e sei i protagonisti, anche grazie a un cast particolarmente azzeccato.

L’altra idea del film, anch’essa enunciata nelle riflessioni iniziali del padre invece, non viene abbastanza sviluppata e viene ripresa per i capelli, solo nelle riflessioni finali (sempre dalla voce fuori campo di Gioele Dix).

Anche nella famiglia, che altro non è che una piccola società, a ogni componente viene assegnato dagli altri un ruolo, e spesso ci si adagia a dare vita a quella maschera assegnata, anche se non corrisponde alla propria reale natura, in un gioco di comodo per tutti: il figlio timido, l’atro scapestrato, quello affidabile, quello saggio che si adopera per sanare i conflitti tra gli altri ecc. A mano a mano che la convivenza forzata va avanti ci si aspetterebbe che quelle maschere cadessero sotto i colpi del coraggio di farsi conoscere, dai propri consanguinei, per quelli che si è veramente. Invece, questa parte di riflessione durante il film viene solo molto timidamente accennata in alcuni passaggi e purtroppo poi si perde totalmente. Peccato.

Voto: 7