Malore sul palco per l'attore Stefano Fresi: spettacolo interrotto all'improvviso

Stava interpretando "Dioggene" sul palco, quando un malore lo ha colpito. È accaduto a Stefano Fresi, mentre si trovava sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino. A metà monologo l'attore ha iniziato a non sentirsi bene a metà monologo: "Scusate, non è nello spettacolo...", ha detto rivolgendosi al pubblico, lasciando intuire che cosa stesse succedendo. Poi, cinque minuti dopo, l'artista ha deciso di interrompere direttamente la rappresentazione. Il Centro ha provveduto tempestivamente a chiamare il 118 per richiedere l'intervento di un'ambulanza

Oltre centotrenta gli spettatori presenti in platea. A dare un aggiornamento sulle condizioni di salute di Fresi è il Centro Lucia, sulla sua pagina Facebook. "Informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute" si legge in un post. "Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile".