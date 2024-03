Oscar, l'errore di Televideo su 'Io Capitano'. Il commento di Sabrina Ferilli

Il film "Io Capitano" di Matteo Garrone non ha vinto l'Oscar per il Miglior film internazionale. Una grande delusione, anche se per i bookmaker era scontato che vincesse "La zona d'interesse" (che poi si è realmente accaparrato la statuetta). A far discutere, quasi di più della mancata vittoria, sono sia le parole di Sabrina Ferilli e Massimo Ceccherini. Il secondo, a Da noi... A ruota libera, che del film di Garrone è uno degli sceneggiatori, ha dichiarato che la pellicola non avrebbe mai vinto: "Sappiate che il film di Garrone è il più bello della cinquina, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre". Anche Ferilli, sulla sua pagina Instagram, ha scritto che "Io Capitano" non avrebbe vinto e le sue parole sono state, sui social, associate a quelle di Ceccherini.

Oltre a ciò ecco che Televideo, servizio che permette di leggere notizie e informazioni in formato testuale sulla tv, ha commesso un terribile errore: "Il film di Garrrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia, aveva suscitato grande interesse e aspettative". Una descrizione totalmente errata visto che la pellicola, vincitrice del Leone d'Argento alla Mostra del cinema di Venezia, racconta la vita di due adolescenti che lasciano Dakar in Senegal per raggiungere l’Europa e l’Italia. Sul sito del Televideo la pagina è stata rimossa, ma gli screen hanno fatto il giro dei social. Anche Sabrina Ferilli lo ha commentato, in romano: "Ma ndo potemo anna'?".

Una delusione dopo l'altra che è stata, come spesso accade su Twitter e Instagram, in gag: sono moltissimi i post e i commenti riguardanti l'errore tra cui un fotomontaggio in cui Schettino è stato aggiunto alla locandina del film.