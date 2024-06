Donald Sutherland: 5 film per ricordare un immortale del cinema

Donald Sutherland

Donald Sutherland è stato un gigante del cinema. In una carriera lunga più di sessant'anni, con 180 film all'attivo, ha collaborato con registi del calibro di Fellini, Stone, Aldrich, Altman, Pakula, Sturges, Petersen, Niccol e tanti altri, interpretando una quantità semplicemente incredibile di personaggi tra i più variegati e difficili che si possano immaginare. Alto, altissimo anzi, armato di occhi di ghiaccio su un viso che pareva fatto di gomma, istrionico, talentuosissimo, Donald Sutherland ha saputo muoversi in ogni genere, spaziare dal blockbuster al cinema più autoriale in assoluto, è stato villain magnetici e uomini fragili, ha donato spessore ad ogni pellicola in cui ha collaborato. Scomparso ieri ad 88 anni, Sutherland ha rappresentato l'ultimo testimone di un cinema ormai scomparso, fatto di idee, talento e audacia, più che di meri calcoli. Questa Top 5 a lui dedicata, non mira ad essere connessa al meglio del suo cinema in senso assoluto, ma piuttosto a dare un'idea di chi cosa sia stato capace di fare questo attore, di cosa se ne va con lui, che, come ha ricordato il figlio Kiefer Sutherland, ha avuto una vita vissuta in modo grandioso, da protagonista della settima arte.

Il Casanova (1976)

In quei ruggenti anni '70, Federico Fellini ha l'audace idea di portarci nella Venezia del '700 per parlarci di lui, di Giacomo Casanova, seduttore infaticabile, nonché poeta, esoterista, avventuriero, scrittore, alchimista, massone, spia, scienziato, filosofo e tanto altro ancora. Donald Sutherland, armato di trucchi e costumi semplicemente favolosi e barocchissimi, si muove come uno spirito inquieto dentro un film dove egli rappresenta un vuoto pneumatico, egli è protagonista di un racconto soprattutto per interni, labirintico, sovente claustrofobico, su un uomo prigioniero della propria vanità, incapace in realtà di amare o provare qualcosa per chiunque ma solo per sé stesso. Interpretazione maestosa da parte di Sutherland, che riesce a rendere il suo Casanova un uomo ad un tempo patetico ed glorioso, innamorato della vita ma anche presago di morte e tragedia, in un film che Fellini utilizza anche per glorificare Venezia, il suo simbolismo, la sua bellezza tragica e unica. Il Casanova è stato un momento fondamentale nella carriera di Donald Sutherland e rimane uno dei film più divisivi ma affascinanti del regista italiano, di certo la sua opera più enigmatica, più feroce se si vuole con la retorica della felicità e del bel vivere, quella in cui l'attore canadese seppe dimostrare una capacità unica di dominare ogni scena con un semplice sguardo, di farci capire la tragedia di un uomo incapace di andare oltre i propri limiti e le proprie debolezze.

Novecento (1976)

Nello stesso anno de Il Casanova di Federico Fellini, Donald Sutherland ci regala uno dei più grandi villain della storia del cinema in Novecento di Bernardo Bertolucci, da certi punti di vista il film storico più importante e profondo mai fatto in Italia, epopea mastodontica che copre i primi 45 anni di storia del nostro paese. Opera fiume di incredibile bellezza e audacia, politicamente molto schierato e armato di una colonna sonora di Ennio Morricone maestosa, vedeva Donald Sutherland circondato da un cast eccezionale, formato da Burt Lancaster, Robert De Niro, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli, Dominuque Sanda, Alida Valli, Romolo Valli e incentrato sullo scontro tra una famiglia di proprietari terrieri e una di contadini, metafora della lotta sociale e politica del paese. Donald Sutherland interpretò il terrificante Attila Melanchini, gerarca fascista, nonché il villain del racconto. Interpretazione che ancora oggi fa raggelare le vene per la capacità da parte di Donald Sutherland di far arrivare tutta la follia, la violenza, l'astuziza e la connessione ad una visione sado-maso-mortuaria che fu il fascismo come fatto storico ed umano, culturale e sociale. Donald Sutherland donò qui forse la sua più grande interpretazione, dominando letteralmente ogni scena, ma riuscendo anche a far capire che Attile e gli altri come lui che indossavano la camicia nera e terrorizzavano il prossimo, non erano mostri ma uomini. Sadico, ambizioso, calcolatore e manipolatore, grazie a Sutherland diventa una creatura quasi shakespeariana nella sua gigantesca malvagità.

La Cruna dell'Ago (1981)

Diretto da Richard Marquand e tratto dall'omonimo romanzo di Ken Follett, La Cruna dell'Ago è una delle migliori spy stories sulla Seconda Guerra Mondiale di sempre. Donald Sutherland interpreta il temibile Henry Faber, una spia tedesca che risiede in Inghilterra e che deve scoprire dove gli Alleati sbarcheranno veramente nel giugno 1944, se a Calais o in Normandia, per poi tornare in patria. Donald Sutherland toglie il fiato per la sua capacità di essere diabolicamente efficiente, una spia letale, astuta, fredda e senza pietà, così come perda completamente il controllo nel momento in cui conosce la bella e triste Lucy Rose (Kate Nelligan), sposata senza passione a David (Christopher Cazenove), ex pilota della RAF ora invalido. Film disperato, cupo, ma pieno di energia, permette a Sutherland di usare ogni oncia della sua naturale freddezza per darci una delle migliori spie che si siano mai viste, ma soprattutto una delle più realistiche e credibili. Film dominato da una tensione impareggiabile, La Cruna dell'Ago ha sicuramente influenzato il genere negli anni successivi, levando la patina di romanticismo e di glamour al genere, sdoganando anche una visione spietata ma non per questo priva di passione, del thriller di spionaggio. L'Henry Faber di Sutherland è stato un punto di riferimento nei decenni successivi per tantissimi divi che si sono cimentati nel tratteggiare uomini dediti alla guerra silenziosa e sotterranea delle informazioni, non più supereroi o macchine perfette. Fatto ancor più importante, Donald Sutherland riuscì prima a farci odiare e poi infine quasi tifare per il suo personaggio.

Gente Comune (1980)

Robert Redford in quel 1980 sorprende tutti e con Gente Comune stupisce tutti, partendo dal romanzo "Gente senza storia" di Judith Guest di qualche anno primo ci porta dentro la famiglia Jarrett, che deve fronteggiare la perdita del primogenito Buck. La situazione porta al punto di rottura il secondogenito Conrad (Timothy Hutton), che attanagliato dai sensi di colpa tenta il suicidio, senza trovare nella madre Beth (Mary Tayler Moore) il supporto necessario. Tutto pare finire sulle spalle del padre Calvin, a cui Donald Sutherland dona grande sensibilità, spessore, così come fragilità ed assieme la volontà di non lasciare Conrad da solo, né di accettare la pericolosa china che sta prendendo la famiglia a causa della negazione del dolore di Beth. Gente Comune permette a Sutherland di donarci una performance tanto notevole, nella ricostruzione di un rapporto con il figlio e nell'accettare la fine progressiva di quello con la moglie, quanto innovativa a livello di rappresentazione della mascolinità. In quel decennio così muscolare, Calvin Jarrett rimane un personaggio prezioso tanto quanto unico, perché ci guida verso una connessione che da affettiva, diventa esistenziale, rappresenta l'accettare che non tutto nella vita è sotto il nostro controllo. Candidatura al Golden Globe per Donald Sutherland, che però purtroppo non fu riconfermata dagli Oscar, una costante in una carriera incredibile ma non abbastanza considerata dall'Academy, a dispetto di interpretazioni come questa, dove dimostrò la sua capacità unica di dare credibilità e verosimiglianza ad ogni personaggio, anche quello apparentemente meno stratificato.

Hunger Games (2012)

Senza Donald Sutherland la saga di Hunger Games non sarebbe mai stata la stessa. Fu l'attore a proporsi alla produzione, a spiegare come e perché il Presidente Snow meritasse un certo tipo di interpretazione e come a lui sarebbe piaciuto farne un villain unico nel suo genere. Ad oggi, questo dittatore spietato, cinico, sanguinario e allo stesso tempo incredibilmente intelligente, astuto e freddo, rimane uno dei suoi personaggi di maggior spessore, in grado di elevare la saga che lanciò Jennifer Lawrence. In Snow fin dal primo film avvertiamo una visione meccanica della società e dell'essere umano, in grado di andare oltre il genere postapocalittico e distopico declinato nel romanzo di Suzanne Collins, abbracciando la Storia in tutte le sue forme. Donald Sutherland riesce a fondere in sé la caratteristiche di un Stalin, un Hitler, di un Pol Pot e un Leopoldo II, così come di un moderno guru, in lui vediamo risorgere l'idelogia degli estremismi del XX secolo unita alla concezione tecnocratica che oggi tutti abbiamo di fronte nella nostra quotidianità. I suoi scambi con la Lawrence sono il sale di una saga che sa come parlarci di totalitarismo e democrazia, ma anche di libero arbitrio e possibilità di scegliere cosa fare momento per momento. Impossibile resistere al fascino e all'imprevedibile pericolosità di questo despota elegante, capace di una profondità psicologica assurda eppure anche coerente fino alla fine con la propria volontà e la propria ambizione.