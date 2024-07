Globo d'Oro 2024: Monica Bellucci premio alla carriera, trionfano Cortellesi, Ramazzotti e Germano. Tutti i premi

Torna anche quest'anno il Globo d'Oro, tra i più longevi premi cinematografici del nostro Paese, che ha visto l’Associazione della Stampa Estera in Italia premiare le opere più significative dell’ultimo anno. Nella suggestiva cornice dell'’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, durante la serata di mercoledì 3 luglio, sono stati svelati tutti i vincitori. A seguire un pubblico di stelle che ha visto tra gli altri il grande regista Tim Burton e la star della musica mondiale Sting.

Globo d'Oro 2024: chi ha vinto cosa

Miglior fotografia: vince Paolo Carnera, in "Adagio"

Miglior cortometraggio: vince "Unfitting" di Giovanna Mezzogiorno

Milgior documentario: vince "Posso entrare? An Ode To Naples"

Giovane Promessa: vince Rebecca Antonaci per “Finalmente l’alba”

Miglior opera prima: vince "Gloria" di Margherita Vicario

Miglior serie tv: vince "Un Amore" di Francesco Lagi

Miglior colonna sonora: vincono Margherita vicario e Davide Pavanello per "Gloria"

Miglior sceneggiatura: vincono Daniele Lucchetti e Francesco Piccolo per "Confidenza"

Miglior commedia: vince "Romeo è Giulietta" (di Giovanni Veronesi)

Miglior attrice è Micaela Ramazzotti in "Felicità"

Miglior attore è Elio Germano in "Confidenza "

Miglio regia vince Matteo Garrone per “Io capitano”

Miglior film è "C’è ancora domani", di Paola Cortellesi, che ha commentato: "Sono veramente grata alla stampa estera. Non mi aspettavo tutto questo, continuo a dirlo. Questo film è stato distribuito in 124 Paesi. Chiedo ai produttori e al resto del cast presente di salire qui. Con loro ringrazio tutta la squadra".

Il globo alla carriera va a Monica Bellucci

Il globo alla carriera va a Monica Bellucci. L’attrice ha ricevuto il premio per la sua personalità e capacità interpretativa, che hanno sublimato le diverse espressioni cinematografiche, trasformandola in un’icona senza tempo e senza confini. Bellucci ha commentato: “Vi ringrazio, sono in effetti già in età da pensione (ride, ndr). Posso dire che sono molto emozionata di ricevere questo riconoscimento. Il mio percorso è stato atipico ma mi ha permesso di conoscere molte persone talentose che mi hanno aiutato a migliorare . Dedico questo premio alle mie figlie, che mi insegnano sempre tante cose. Grazie alla mia famiglia e a Tim (Burton, ndr) per essere qui”. Prima della premiazione, ai microfoni di Today, si è complimentata con la figlia Deva Cassel, per avere doppiato uno dei personaggi in Inside Out 2 e precisamente quello di "Ennui".

Il Comitato Cinema 2024 è composto da Claudio Lavanga (Direttore Artistico) NBC NEWS, USA; Alina Trabattoni (Direttore Artistico) TRT World; Maarten van Aalderen, De Telegraaf, Olanda; Patricia Mayorga Marcos, El Mercurio, Cile; Vera Naydenova (Responsabile Serie TV) BTV, Bulgaria; Vera Shcherbakova (Responsabile Sezione Cortometraggio) ITAR-TASS, Russia; Sofya Lipenkova, corrispondente freelance, Russia (responsabile social media Globo d’Oro); Alba Kepi, RTV Ora News, Albania; e Constanze Templin giornalista freelance, Germania (Responsabile Sezione Lungometraggi).