Oltre i confini di genere: il nuovo film di Lady Oscar e l'eredità di una rivoluzione

Berusaiyu no bara, ovvero Lady Oscar, il manga iconico di Riyoko Ikeda, popolare in Italia grazie alla serie animata "Una spada per Lady Oscar", rivivrà in un nuovo film d'animazione il cui debutto al cinema è previsto entro la primavera del 2025. Il progetto celebra il cinquantesimo anniversario dall'uscita del manga, che ha influenzato profondamente e lasciato un segno indelebile nel genere shōjo.

La regia del nuovo adattamento cinematografico è stata affidata ad Ai Yoshimura, mentre la sceneggiatura è opera principalmente di Tomoko Konpaur. Il design dei personaggi curato Mariko Oka, nonostante alcuni dettagli eccessivamente scintillanti, promette di riavvicinare i fan alla saga affascinante di Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un uomo per servire come comandante della guardia reale. Attraverso le vicende personali e storiche, il film esplorerà temi di identità di genere, potere e rivoluzione. Per chi ha amato il manga e le sue precedenti trasposizioni, questo film rappresenterà un'opportunità unica di vedere i personaggi amati sotto una nuova luce, con una qualità visiva e una profondità emotiva arricchite dalla moderna animazione.

Il tema dell'identità di genere

Lady Oscar non è solo un personaggio, ma un simbolo di lotta e di trasformazione. Nonostante le vesti maschili, rappresenta un ideale di femminilità forte e indipendente, che sconfina nella bellezza delle sue contraddizioni. Quella malinconia delicata, velata dalle lunghe ciglia che ombreggiano grandi occhi azzurri e capelli rigorosamente scompigliati dal vento, definiscono un profilo che sfida ogni aspettativa e si eleva a modello di determinazione e dignità. In lei, il concetto di androginia non è solo un tratto fisico, ma diventa un'ambizione, una scelta di libertà che va oltre la semplice apparenza.

In un tempo dove la società imponeva rigidi codici di comportamento, Lady Oscar ha rotto le catene, permettendo alle donne di sognare di essere altro da ciò che era loro imposto. Questo personaggio straordinario, creato dalla penna di Ikeda, ci mostra che la vera forza risiede nella capacità di essere se stessi, oltre ogni barriera e pregiudizio. E proprio come nella Francia del XVIII secolo, la sfida di Oscar contro le convenzioni sociali risuona ancora oggi, offrendo ispirazione e coraggio a chiunque si senta limitato dalle aspettative altrui. Infatti, l'uso del travestimento in tali narrazioni non è solo un espediente narrativo, ma un commento sulla fluidità dei ruoli di genere e sull'imposizione di norme sociali che spesso sono arbitrarie e obsolete.

Conflitto interno

Lady Oscar è un personaggio che trascende il semplice ruolo di eroina manga. Al centro della sua esistenza troviamo un profondo conflitto interno; vestendo i panni di un uomo affronta costantemente il dualismo tra il proprio sé autentico e l'identità che il mondo esterno si aspetta da lei. Questo conflitto si manifesta attraverso una serie di scelte che riflettono la sua ricerca di autenticità, anche a costo di grandi sacrifici personali.

La resilienza di una donna

Nel profondo del suo essere, Lady Oscar porta il sigillo indelebile della resilienza. Questa forza interiore si manifesta nella sua inquebrantable capacità di tenere alta la testa, di marciare avanti con una dignità che non conosce sconfitta senza ripresa, nemmeno quando le tempeste della vita minacciano di abbatterla. È la convinzione ferma - quella stessa che chiamiamo autoefficacia - che le consente di affrontare le battaglie della vita, che siano schermaglie su un campo di battaglia o conflitti interni che gravitano nel silenzio del suo cuore. A ogni passo che compie, a ogni sfida che incontra, Oscar dimostra che credere nelle proprie capacità non è solo un atto di coraggio, ma una dichiarazione di fede nel potere del proprio spirito. E così, mentre danza attraverso i duelli della vita con la grazia di chi conosce la propria forza, ci insegna che la vera autoefficacia è più di una semplice convinzione: è un ponte costruito sulle acque tumultuose del dubbio, che ci porta verso terre di speranza e di rinnovamento. Non a caso, Lady Oscar è una che sa osservare e che all'occorrenza sa cambiare sguardo sulle cose.

Nonostante il suo aspetto e il suo comportamento, apparentemente di ghiaccio, il cuore di Lady Oscar pulsa con empatia profonda; Andrée dirà di lei "Apparentemente sembra che tu abbia il sangue freddo come il ghiaccio... ma dentro di te c'è un fuoco che brucia". Questo dono non soltanto le permette di tessere legami significativi con coloro che attraversano la sua strada, ma fa di lei un faro, un porto sicuro per anime in cerca di comprensione. La sua capacità di vedere e sentire al di là del visibile trasforma ogni suo gesto in un ponte tra cuori, elevando la sua leadership a un'arte che abbraccia e arricchisce. In Oscar, la dolcezza e la compassione, spesso descritte come tratti femminili, non attenuano la sua forza ma la rafforzano, mostrando al mondo che la vera grandezza nasce dalla capacità di abbracciare e integrare la diversità dell'essere.

L'interrogativo stupido

Quasi sempre, si solleva una questione cruciale rivolta a coloro che ancora oggi si interrogano sull'identità di genere di Oscar, domandandosi se fosse maschio o femmina. Tale interrogativo sembra riduttivo, se non addirittura infantile, specialmente se si valutano gli aspetti superficiali piuttosto che l'essenza profonda del personaggio. Coloro che pongono questa domanda trascurano di riconoscere la marcata femminilità di Oscar, che è evidente a chi guarda oltre le apparenze esteriori.

L'anime ha fatto danni?

Inoltre, le critiche rivolte a Lady Oscar circa i presunti "danni" causati dalla serie, potrebbe riflettere una mancanza di comprensione più ampia che deriva dalla cultura occidentale. Mi spiego. L'Occidente, educato secondo canoni "disneyani" rivolti ai bambini, ha mal interpretato la produzione animata giapponese, etichettandola come meramente infantile senza riconoscere il suo potenziale rivoluzionario per un pubblico adulto. Questa mancata percezione ha impedito una comprensione più profonda, incentivando un pubblico troppo giovane a sviluppare una familiarità naturale con temi più complessi e maturi, che forse gli adulti stessi faticano ancora a comprendere pienamente.

Lady Oscar fa sospirare chiunque

Lady Oscar, con il suo incantevole portamento, non si limita a conquistare le dame di corte, ma strega anche i cuori di regine e ammiratori di ogni ceto. Al primo incontro, Maria Antonietta, si lascia sedurre dalla sua imponente presenza; Rosalie si innamora perdutamente, vedendo in Oscar non solo una figura androgina, ma un'anima libera da ogni definizioni di genere; è leale, forte, dolce e comprensiva. Anche il giovane delfino, una vita spezzata troppo presto, trova in lei un rifugio emotivo, scambiando un bacio destinato a rimanere impresso nella memoria. Nel tessuto complesso delle relazioni che intreccia, Oscar seduce anche il cuore di Fersen, ma solo quando il suo cuore scoprirà la tenerezza e la devozione di Andrée, suo cavalier servente non per status, ma per amore. Andrée la ama per ciò che lei è veramente: ammira la sua forza e determinazione, e comprende il suo conflitto interiore, quello che le impedisce di vivere pienamente la sua femminilità. Questa consapevolezza giunge tardi, ma rivela la profondità della loro connessione, dimostrando che il vero amore ha la pazienza di aspettare.

Sotto ogni punto di vista - sociale, culturale e filosofico - la storia e il carattere stesso di Oscar, si fa simbolo vivente di una rivoluzione nata dal profondo, una rivoluzione che comincia dall'interno e si espande fino a cambiare il mondo intorno a lei. La sua personalità, rispecchia la rivoluzione collettiva, il tumulto della Francia prerivoluzionaria che si agita nel cuore della narrazione. Questo simbolismo, si rifletterà per tutta la sua vita; dovrà fare i conti non solo con il conflitto connesso alla sua sessualità, ma anche quello tra il desiderio di libertà personale e la responsabilità verso la famiglia e la nobiltà, tra l'empatia per il popolo e l'appartenenza a un ordine elitario.

Probabilmente, un libro non basterebbe per analizzare questa saga che non è solo un racconto di avventure e metamorfosi sociali, è un'invocazione alla libertà personale e all'autenticità. L'opera ci sfida a esplorare gli spazi inaspettati dove può sbocciare il vero amore, evidenziando come la forza di un individuo non derivi dalla sua aderenza a norme esterne, piuttosto dalla profondità dal suo coraggio. Oscar incarna l'agente di cambiamento. Il suo amore, così come le sue lotte, non solo trasformano coloro che la circondano, ma anche le strutture stesse della società in cui vive. L'amore non è solo una forza emotiva, ma anche un potente catalizzatore per la rivoluzione. La sua storia ci ricorda che cambiare se stessi e impegnarsi in relazioni significative può in effetti preparare il terreno per cambiamenti più ampi.

Oscar e il femminismo

Inizialmente, Oscar non era incline ad accettare il ruolo non convenzioanle assegnatole dal padre. Tuttavia, le sue stesse parole, 'Padre, non lo faccio per voi, né per chiunque altro', evidenziano un profondo desiderio di cogliere un'opportunità unica di esprimere una liberetà inusuale per una donna del suo tempo. Oscar si identifica perfettamente con il femminismo, quello vero, poiché in lei si riflette la storia di una donna che rompe gli schemi per affermare la propria identità. Sebbene si tratti di un personaggio di fantasia, è possibile tracciare dei parallelismi con figure storiche come Giovanna d'Arco, in termini di lotta, sia chiaro, e lontano da qualsiasi triviliatià che abusa del tema.