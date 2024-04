A che serve oggi andare ad Amici?

Maria De Filippi, 62 anni, conduce "Amici"

Perché un giovane artista, oggi, va ad Amici? Ok, dieci anni fa la trasmissione di Maria De Filippi – alla 23esima edizione, tante a prescindere da cosa si parli, ora è appena cominciata la fase finale, ogni sabato sera su Canale 5 fino a maggio – era una tappa fondamentale per chi volesse fare pop: i canali per emergere erano pochi, radio e televisioni avevano un ruolo centrale nel formare i gusti del pubblico più che inseguirli, come succede ora con i social e lo streaming; un talent testava nuovi artisti, li impacchettava, dava loro un pubblico già pronto e lanciarli. Che è poi ciò che di solito realisticamente fa: non scoprire talenti, ma creare dei fenomeni partendo da artisti giovani, più o meno validi. Chi voleva prestarsi alla giostra, alla fabbrica, sapeva dove bussare; poi si vedeva.

Poi questo sistema s'è inceppato: internet ha dimostrato che tanti cantanti capaci di grandi numeri possono venire dal basso e non solo essere calati dall'alto, che fosse il rap stesso, l'it-pop di Calcutta e TheGiornalisti o un Blanco proveniente da Soundcloud. Conta poco che ora sia già in mano tutto alle piattaforme come Spotify e che le etichette si siano fagocitate anche quei mondi alternativi, a discapito della qualità; conta che questo ha generato una spaccatura tra il vecchio pop di Amici e quello che in effetti si era affermato nei gusti del pubblico. C'è vita insomma lì fuori: la musica e il successo percorrono altre vie, hanno altri snodi, i talent non servono più e anzi, dove possono, si adattano. I discografici l'hanno capito, i rapporti si sono invertiti. E allora, perché andarci? Quelle che vediamo solo persone che non si rendono conto che il mondo è cambiato?

Non proprio. Banalmente, ci si va per formazione: stare su un palco con una telecamera e le regole della televisione sullo sfondo, be', arricchisce. E poi serve a farsi conoscere e costruirsi un primo pubblico, che non è più quello ampio e generico degli inizi, ma quello neanche giovane del sabato sera. E se si arriva in fondo si pubblica un pezzo per l'estate, spesso pensato per avere discreto successo in base a quanto seminato nei mesi prima. Il punto è dopo: se una volta questo bastava a vivere di rendita per anni, se si era bravi, ora dura una stagione; quel pubblico di riferimento non basta più, la data di scadenza si è accorciata, la gente vuole altro. E Amici, soprattutto, non è più una garanzia.

Intorno, infatti, c'è pure un pregiudizio negativo, al contrario di X Factor che con comunicazione azzeccata, giudici (Fedez su tutti) e artisti pronti o migliori (da Marco Mengoni ai Måneskin) è riuscito a convincere i più scettici nei confronti dei talent di avere qualcosa da dire alla musica in sé. Amici è un'altra cosa anche per scelta, non ha fatto mai breccia, e il successo di alcuni suoi "figli" – Valerio Scanu, Marco Carta, Emma – è alla base della riforma di Sanremo di dieci anni fa, che impedisce che a decretare il vincitore sia quasi solo il televoto: non un attestato di qualità, ecco.

Amici è un'etichetta che i cantanti vogliono togliersi?

Quando nel 2013, in piena ondata rapper, trionfò Moreno, l'idea era che fosse la versione «di Amici» di un rapper, una parodia. E tutt'ora chi esce da lì prova a mettere presto un confine con il programma, a svincolarsi dall'immagine del cantante-di-Amici. Ci ha provato Sangiovanni in una serie d'interviste prima di Sanremo, ma la stessa Angelina Mango – il caso più eclatante di successo del programma degli ultimi anni – non parla spesso del trascorso, pure ottimo, lì. Perché è quasi uno stigma, qualcosa che va lavato via a livello comunicativo. C'è da diventare "grandi". Una volta era un boost, oggi perfino l'Ariston, per l'inversione dei poli, non è più un feudo sicuro di De Filippi (in generale, lei non è più una deus ex machina accreditata del mondo dello spettacolo come prima, e infatti da Amici di Maria De Filippi ora si chiama solo Amici).

Mango, per certi versi, è stata più rapida di altri colleghi a liberarsi della nomea di aver partecipato ad Amici e a costruirsi una strada da sé, come poi dovrebbero fare tutti. Storie vincenti come quelle di Elodie e Annalisa, passate per quegli studi, hanno avuto una gestazione più lunga. Solo oggi quasi nessuno le ricorda lì, ma sono serviti tempo e voglia di reinventarsi. Perché la realtà è che non c'è più spazio per il percorso d'orato che appena uscite hanno vissuto Emma e Alessandra Amoroso, tra le tante. Tradotto, se dieci anni fa vincere Amici era un arrivo, ora è un piccolo trampolino per entrare nel giro. Lascia background e notorietà, e non è poco. Ma poi la parete è verticale, sta agli artisti imporre sé stessi ai discografici, liberarsi dai pregiudizi, reinventarsi per restare in piedi. Non è mai stato facile, ma a queste condizioni la selezione è ancora più spietata, ed è quasi un incentivo, paradossale, a fare meglio.