Angelina Mango annuncia il suo primo album: titolo, copertina, quando esce

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e con la prossima partecipazione all'Eurovision, i fan stavano aspettando un album. Lei non li ha delusi. Si tratta di Angelina Mango, la talentuosa cantante che ha trionfato al Festival di Sanremo 2024 con "La Noia" (più di 52 milioni di streams su Spotify e 200.000 copie vendute in Italia). La cantautrice classe 2001, figli del cantautore Mango e dell'ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente, ha talento da vendere. Ciò fu evidente già dalla sua partecipazione alla 22esima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo i successi "La Noia", "Ci pensiamo domani", "Che t'o dico a fa'" e le più intimistiche "Mani Vuote" o "Fila indiana", Angelina arrivo con il suo primo album d'inediti.

Titolo e data di uscita del disco di Angelina

Durante il concerto di Angelina che si è tenuto ieri 17 aprile, la cantautrice a un certo punto ha detto: "Ho una cosa di dirvi". Fan in delirio. "Il 31 maggio esce il mio nuovo disco". Girda, urla e festeggiamenti dal pubblico. Più tardi è arrivato il post, con l'immagine della copertina e la seguente didascalia: "Poké melodrama, il mio primo album fuori il 31.05. ora in pre order". Un titolo curioso, che lascia preasagire a qualocsa di davvero interessante.

I commenti: Mattia Zenzola, Giulia Stabile

Come hanno reagito i fan sotto al post. Qualche commento: "Amo ma che nome è poke melodramaaaa", "Okey ma si fanno queste cose all'improvviso?", "Sei matta forte, ti amiamo così". Poi tanti commenti anche di altri ex talenti di Amici. C'è Mattia Zenzola che ha lasciato un cuore bianco, ma anche Giulia Stabile che ha scritto: "Non vedo l'ora". Insomma, l'attesa è tanta. E non potrebbe essere altrimenti. Intanto, qualcuno forse lo ricorderà, qualche settimana fa Angelina aveva già presentato in anteprima un estratto di uno dei brani che saranno contenuti nel disco. Si intitola "Uguale a me" ed è una struggente ballad.