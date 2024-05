Angelina Mango: "Non riuscivo a uscire di casa, oggi il palco mi placa l'ansia. È il mio posto nel mondo"

Un anno fa Angelina Mango vinceva nella categoria canto di Amici, e poteva essere l'inizio di una storia come tante. Invece oggi la ritroviamo con un album appeno uscito, questo poké melodrama (poké perché c'è un po' di tutto, dal pop all'urban e al rap, melodrama perché qua e là si dipanano delle ombre, e la matrice è latina), attesissimo, e in mezzo il trionfo a Sanremo con La noia, l'Eurovision Song Contest, le hit dell'estate scorsa e prossima, il lancio sul mercato internazionale come una Rosalía all'italiana – anche se poi la lezione più nitida di un pop nostrano e mediterraneo l'ha avuta proprio dal padre Pino, morto nel 2014 – e appunto un album, questo, lavorato "in pieno tran-tran". Ha l'entusiasmo dell'esordiente e la calma del veterano, ed è qualcosa di più di una moda, dell'artista del momento.

Insomma, un periodo intenso. È successo tutto in fretta, forse troppo, no?

"È stata un'ascesa rapida, che non avevo messo in conto neanche io, perlomeno non in questi termini. Si sono innescati una serie di fattori, tutti insieme. Ci ho messo del mio, e non si discute: ho lavorato tanto ed evidentemente bene, così come il team che mi supporta, che è stato fondamentale per valorizzare le parti belle di me e pensare al futuro; però, in generale, a decidere tutto penso sia stato il mio dire la verità. Non ho mai avuto una maschera né detto bugie, e credo che la gente se ne sia accorta. Il resto no, non me lo spiego".

Qual è la tua verità?

"Quello di una ragazzina che non aveva un posto nel mondo, e l'ha trovato su un palco. Faccio questo da quando sono nata, ma non è stato sempre un lavoro, la gente non lo sapeva... E forse per questo soffrivo, perché non ero qui. Ora ci sono. Giuro, sto bene solo sopra a un palco: è uno spazio di scoperta di relax, creatività; è un amico che diverte e mi stimola, fin da quando ero bambina. Ci trovo pace. Sono diventata anche più forte: una volta era un problema perfino uscire di casa e prendermi un caffè, pensavo di non esserne in grado; ora sono più consapevole, perché mi sono fatta trovare pronta a tutto questo. Non è solo il progetto di Angelina Mango che ha ingranato, nell'ultimo anno: sono stata io come persona, ad avere ingranato".

Un caffè può diventare problematico, per altri motivi, anche quando si è troppo famosi.

"Lo sto scoprendo. Ma per ora mi piace, sia perché la fama è ancora gestibile e sia perché la gente che mi ferma e mi chiede una foto mi dà entusiasmo. Certo, ho imparato che se devo fare colazione in hotel devo andarci truccata, qualcuno che mi fermerà ci sarà sicuro. Ma è un gesto d'amore, e io cerco quello".

Ora che la gente sa chi sei e cosa vuoi, cosa ti muove?

"Sempre l'amore, la scoperta di me, la voglia di stare sul palco. Quando questo desiderio cesserà – e lo so, che è frutto del tempo, che prima o poi succederà – smetterò con questo mestiere, per onestà".

Pressioni o vertigini, ne senti?

"Sì, ovviamente. Pressioni, soprattutto, nei confronti chi lavora con me: da quando tutto questo è diventato, appunto, un lavoro, percepisco responsabilità nei loro confronti, perché il loro buon lavoro dipende poi dal mio. Se sbaglio io, è finita. Ma è un rapporto, se vuoi, paradossale: sul palco sono rilassata, più persone ci sono e più mi sento libera, a mio agio, perché tanto non ci si può nascondere, non mente; sento pressione quando scendo – vedessi a Sanremo, più che all'Eurovision, che vortice".

Che hai scoperto?

"Che anche il palco più minaccioso, come quello di Sanremo, è una giostra. Non volevo più scendere, ma già dall'inizio, appena ci ho messo piede, ho capito di volermelo godere: magari non mi sarebbe più ricapitato. Ora non vedrei l'ora di risalirci, lì o su un palco simile. Mi placa l'ansia".

E hai trovato il tempo di scrivere un disco. Non è scontato: oggi non sempre ne vale la pena, e poi poteva benissimo venire fuori un album frettoloso, distratto; è stato difficile lavorarci?

"È stato gioioso. Anche se ovviamente nell'ultimo periodo mi sono mossa tanto, non sono proprio stata chiusa in studio. Ma ogni volta che mi metto a lavorare su un pezzo provo solo piacere".

Anche La noia, alla fine, parla di quello.

"Esatto. La parte difficile, semmai, è il processo di scrittura, mi coinvolge molto emotivamente, a volte è doloroso. Ho cercato di lavorare con la mia parte più intima, personale. Non è un disco che racconta l'avercela fatta, questo, ma parte della mia normalità. Se c'è una cosa che ho imparato, in questi mesi, è a conservarmi degli scampoli di normalità, coltivare gli affetti. È così che raccolgo le mie storie. E magari è per questo che la gente mi percepisce vicina: sono fatta di carne e ossa".

E poi è un disco, dicevamo, con molte anime. Una marginale, ma che c'è, è il rap. Cos'è per te?

"È vero, c'è anche nelle collaborazioni. È la forma metrica in cui mi sento più libera e pura, con cui posso dire ciò che voglio davvero, nel modo in cui voglio davvero. Gli altri generi mi obbligano, in qualche modo, alla poesia; il rap no, il rap è prosa, e mi lascio andare. E comunque l'urban è ciò di cui mi nutro e sono circondata. Ma anche qui è strano, uno s'immagina che una formula pianoforte e voce possa restituire la parte più cristallina di un artista. Con me non funziona così".

Il pop ha molte maschere.

"Io non lo so neanche cos'è pop e cosa no. poké melodrama è un disco pop? Sì, se s'intende che parla a tante persone. In quel caso lo sono, e mi piace esserlo. Ma non deve essere vincolante come cosa, anzi. Non direi che sia pop in senso classico, e in generale fatico a stare dentro i generi".

Sicuramente una cosa che viene fuori è la sua internazionalità, da Rosalía in giù. L'Europa è un obiettivo? Dove sogni di arrivare?

"Mentirei se dicessi che ho degli obiettivi. Non ho sogni, non li ho mai avuti: volevo fare questo, ce l'ho fatta, va bene; adesso lavoro, e tanto, a testa bassa per consolidarlo, ma non mi faccio progetti né ambizioni, perché mi sono accorta che tanto non si rispettano, e ci resto male, mi viene l'ansia. L'affronto come gli esami: se uno studia, arriva preparato; il resto non conta, non ho voglia di altre pressioni. Però ho fame, questo sì".