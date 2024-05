Angelina Mango annuncia il suo primo tour europeo: città e date

Un anno importante per Angelina Mango, ex talento di Amici di Maria De Filippi, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e ora all'Eurovision per rappresentare l'Italia con "La Noia". Adesso la giovane cantautrice italiana aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi. In autunno, infatti, sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour” che la vedrà esibirsi live per sei imperdibili concerti nelle città di Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

Gli show e i biglietti

Una serie di show unici che rappresentano un'ulteriore conferma del percorso straordinario di questo ultimo anno diAngelina. La cantautrice è attesa a Monaco Di Baviera all’Hansa (30 ottobre), a Colonia al Club Bahnhof Ehrenfeld (1 novembre), a Londra presso la 02 Academy Islington (3 novembre), a Bruxelles presso La Madeleine (4 novembre), a Parigi a Les Etoiles (9 novembre) e infine a Barcellona al Razzmatazz (11 novembre). I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di venerdì 10 maggio 2024: https://www.livenation.it/ artist-angelina-mango-1428302

Angelina Mango aggiunge un ulteriore passo alla sua esperienza nell’atmosfera eurovisiva con l’uscita de “La noia” feat. Álvaro De Luna. La collaborazione tra Angelina e il giovane cantautore spagnolo - che vanta oltre 2 milioni di ascoltatori mensili, 13 dischi di platino e numerose hit che hanno raggiunto la vetta delle classifiche radiofoniche in Spagna - nasce dall’incontro dei due artisti in studio a Milano e vede per la prima volta in assoluto Angelina Mango cantare in lingua spagnola.

Il primo album di inediti

Durante il suo concerto al Fabrique di Milano - sold out - che si è tenuto lo scorso 17 aprile Angelina Mango ha annunciato a sorpresa l’uscita di “poké melodrama”, il suo primo album di inediti. L’album - già in pre-order (https://angelinamango.lnk.to/ pokemelodrama) - sarà disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato e in formato CD anche nella versione autografata.

L'Eurovision Song Contest

Intanto Angelina si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia con “La noia”. Con otto dischi di platino, due dischi d'oro e oltre 374 milioni di stream audio e video, la cantautrice ha dato il via alla sua corsa verso Malmö e ha mosso i primi passi nel mondo eurovisivo prendendo parte ai principali pre-party di Eurovision. Angelina Mango si è esibita con “La noia” - che ha raccolto oltre 113 milioni di stream audio e video - a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam tra l’entusiasmo e l’affetto del pubblico europeo.

Il tour nei club

ll tour “Angelina Mango nei club 2024” che si terrà in autunno sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa, a cui si aggiunge il live al Brava Madrid Festival di Madrid il 20 settembre: la cantautrice si esibirà al Sea Star Festival di Umag (Croazia - 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (UK - 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera - 27 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela (Spagna - 6 luglio), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio), al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo - 2 agosto) e infine al Brava Madrid Festival di Madrid (Spagna - 20 settembre).

A ottobre comincerà “Angelina Mango nei club 2024”, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma (11 e 12 ottobre), Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre). Angelina è attesa anche aMolfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.

Le date estive

25 maggio 2024 - SEA STAR FESTIVAL - UMAG (CROAZIA)

14 giugno 2024 - NAMELESS FESTIVAL - COMO

22 giugno 2024 - ISLE OF WIGHT FESTIVAL - ISOLA DI WIGHT (UK)

27 giugno 2024 - CASTLE ON AIR - BELLINZONA (SVIZZERA)

6 luglio 2024 - GOZO FESTIVAL - SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA)

13 luglio 2024 - AMA FESTIVAL - VICENZA

17 luglio 2024 - ALGUER FESTIVAL - ALGHERO

2 agosto 2024 - PICCOLO FESTIVAL - BAGHERIA (PALERMO)

20 settembre 2024 - BRAVA MADRID FESTIVAL - MADRID (SPAGNA)

Le date autunnali

11 ottobre 2024 – ROMA - ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA - ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) - VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE - TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

26 ottobre 2024 - MILANO - FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 - MILANO - FABRIQUE

Le date - European Club Tour

30 ottobre 2024 - MONACO DI BAVIERA - HANSA

1 novembre 2024 - COLONIA - CLUB BAHNHOF EHRENFELD