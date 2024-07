Anna Pepe, caos al concerto: arriva alle 2 di notte, con 4 ore di ritardo

Vent'anni, idolo della generazione Z su TikTok e una canzone - 30°C - in vetta nella classifica estiva. Tanto basta a fare di Anna Pepe una star a cui tutto è permesso, anche presentarsi con 4 ore di ritardo a un concerto, neanche fosse Madonna ai tempi d'oro.

È successo ieri sera a Roma. La cantante-tiktoker era attesa alle 22 in un noto locale vicino allo stadio Olimpico, ma per ore di lei non c'è stata traccia, tantomeno sono arrivate comunicazioni da parte dello staff. Nel pubblico tanti minorenni, alcuni dei quali - come riporta Il Messaggero - arrivati a Roma con i genitori o rientrati appositamente dalle vacanze. Verso mezzanotte in molti hanno pensato che la serata fosse saltata e qualcuno se n'è andato dopo ore di attesa.

Anna è arrivata intorno alle 2 e si esibita come se nulla fosse, mentre fino a pochi minuti prima tra il pubblico era montata la rabbia. Molti si sono sfogati, raccontando sui social di essersi sentiti presi in giro, altri invece hanno aspettato più di 4 ore senza batter ciglio per poi godersi il concerto.

Chi è Anna Pepe

Anna Pepe - che si fa chiamare semplicemente Anna - è una rapper di 21 anni (li compie il 15 agosto). È l'artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della FIMI, grazie al suo singolo di debutto "Bando", pubblicato nel 2020. Figlia di un dj, si avvicina alla musica da bambina, suonando il pianoforte, e nel 2018 inizia a pubblicare su Instagram i suoi primi freestyle.