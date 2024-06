Ariete: "Il successo non è stato semplice. Ora il tour, poi ho bisogno di fermarmi"

Dalla cameretta della sua casa di Anzio - dove nel 2020, appena 18enne e in pieno lockdown, ha registrato il primo EP "con le cuffiette dell'iPhone" - fino a Sanremo. Tutto in meno di quattro anni. Nel mezzo due album, dischi di platino, singoli certificati oro, il coraggio di presentarsi sulla scena musicale con un'etichetta indipendente e quello di lanciare importanti messaggi di inclusività, ma soprattutto un rapporto unico che è riuscita a costruire con i suoi fan per cui rappresenta un simbolo di libertà. Ariete - che oggi ha 22 anni - non canta semplicemente per un pubblico, canta per i suoi coetanei, che la considerano "l'amica del bar" e con cui si rapporta in modo schietto e trasparente, incoraggiandoli a esprimersi, ma soprattutto a sentirsi liberi.

I suoi concerti sono quanto di più simile a una seduta di psicoterapia di gruppo, dove ognuno - tra una canzone e l'altra - racconta la propria storia, chiede consigli, si confronta. La voce dei live è anche la loro e Ariete è pronta a passargli il microfono per tutta l'estate, nel tour che la vedrà protagonista da nord a sud fino al 15 agosto. Poi sarà il momento di fermarsi per ragionare su nuovi capitoli artistici, un'esigenza - ma ormai anche un lusso - che oggi in pochi hanno l'audacia e l'onestà di prendersi.

In tour fino ad agosto. Più che al mare questa estate sarai sul palco...

"Sì, bellissimo. Qualche vacanza cercherò di infilarcela, ma il palco è il palco e non vedo l'ora".

La parte più bella di questo mestiere?

"Per me è il momento più importante, sacrosanto, per la carriera di un cantante. Tutta l'emozione che hai messo nello scrivere le tue canzoni la rivedi negli occhi di chi è sotto quel palco, è il momento in cui effettivamente ti rendi conto di quanto la gente ti vuole bene. Nei concerti c'è grande umanità, al contrario dello streaming. Sul telefono vedi solo i numeri, senza sapere come vivono quella canzone le persone che la stanno ascoltando. Nei live invece li guardi faccia a faccia e ha tutto un altro sapore. Batte qualsiasi altra esperienza nel mondo della musia, lo dico anche da spettatrice".

Sono passati quattro anni dal tuo esordio, hai collezionato dischi di platino e singoli certificati oro. Quattro anni artisticamente possono essere pochi ma possono essere anche tutto. Per te cosa sono stati?

"Per me sono stati tanto. Veramente tanto. Sono stati inaspettati, pieni di cose da fare e anche in modalità strane. L'anno del mio esordio eravamo in quarantena. Sono uscita con il primo EP a maggio 2020, registrato tutto in casa, con le cuffiette dell'iPhone, poi ho iniziato ad andare in studio, decidiamo di fare uscire il secondo EP, '18 anni', e ci rimettono in zona rossa. Anche lì ho potuto fare poche cose pratiche, ci sono stati un po' di intoppi, ma per il resto sono stata mega fortunata. E poi non è scontato che al quarto anno di carriera no stop ci sia ancora gente che viene ai concerti. Solitamente ci sono grandi periodi di pausa tra un disco e l'altro, tra un tour e l'altro, io invece ho fatto tante cose attaccate. Abbiamo deciso tutti insieme di cavalcare l'onda e abbiamo fatto bene, ma dopo questo tour non so cosa accadrà, devo dire la verità".

Senti l'esigenza di fermarti?

"Voglio prendermi un anno, due anni, per scrivere il terzo disco. Nel 2020 sono usciti due progetti che hanno avuto molto successo e mi hanno portato tanta visibilità in pochissimo tempo. Per me gestire quella cosa non è stato semplice, a 18 anni. Il giorno prima vivevo ad Anzio, il giorno dopo sono venuta a Roma in piena quarantena a vivere, senza conoscere nessuno. È stata tutta una corsa. Nel 2021 è uscita 'L'ultima notte' che mi ha dato il colpo di fortuna finale e da quel momento in poi non mi ricordo un giorno di stop. Togliersi un po' di torno ci sta, essere sempre sulla scena può stufare".

È anche vero, però, che in un panorama musicale così frenetico fermarsi ha i suoi rischi. Questo non ti spaventa?

"Tantissimo. Spaventa sotto tanti punti di vista, banalmente anche per il fatto che ora ho delle responsabilità economiche. La musica ormai cambia di due mesi in due mesi, in più ci sono responsabilità di cui tenere conto, spese, quindi ovvio che la paura c'è sempre. Come c'è la paura di far uscire un pezzo nuovo. Sono due paure che vanno a braccetto. A questo punto però preferisco prendermi un periodo di pausa piuttosto che far uscire canzoni su canzoni, magari una va bene e dieci no. Vorrei prendermi del tempo e ragionare anche su collaborazioni, su un'evoluzione del personaggio, e poi ricominciare".

I tuoi live sono un luogo di confronto e condivisione. Dai voce ai fan, spesso salgono sul palco e raccontano la loro storia. C'è stato chi ha fatto coming out davanti ai genitori, una coppia di ragazze che si sono ritrovate proprio al concerto dopo che le famiglie le avevano separate. Sai di essere diventata per tanti ragazzi della tua generazione un simbolo di libertà?

"Questo sì. Io sono sempre abbastanza scettica sulla mia voce, sulla carriera, su tante cose, ma riguardo la libertà che i ragazzi provano ai miei concerti non ho dubbi e di questo ne vado fiera. Guardarli felici, che si sentono nel proprio spazio, liberi di dire quello che gli pare, di baciarsi, di abbracciarsi, di urlare a squarciagola, fare coming out, è molto bello. Io poi ci tengo sempre a ribadirlo che i miei concerti per loro sono spazi liberi, non verranno mai giudicati da me, possono vestirsi come gli pare e truccarsi quanto vogliono. So che hanno bisogno di esprimersi, ma perché sono miei coetanei, non perché sono una psicologa pluripremiata, e quindi cerco di rendere i miei concerti un momento per spaziare nei sentimenti, nella libertà, nella politica. I concerti sono un momento culturale importante, a prescindere dall'artista che vai a vedere".

Questo modo di coinvolgerli te lo eri prefissato o è venuto naturalmente?

"È sempre venuto in maniera molto naturale, ma perché mi pongo in modo trasparente e sincero con le persone che mi seguono. Sono sempre stata l'amica al bar per loro e loro per me. C'è uno scambio alla pari ai concerti e sui social, ho sempre cercato di pormi come una persona tale e quale a loro e non diversa solo perché sto su un palco".

Il successo non ti ha cambiato...

"Sono sempre stata una persona di contrasto, anche al liceo. Dicevo sempre la mia. Quando facevamo autogestione a scuola organizzavo sempre incontri sui diritti umani, sulla comunità lgbtq+. Litigavo con la professoressa di religione, ero la piccola attivista della scuola. Mi è sempre piaciuto farlo e ora che ho più voce sarebbe stupido tirarmi indietro".

Questa è una responsabilità importante. Pensi che oggi un artista debba andare oltre e non fermarsi solo alla sua musica?

"Per me sì. Fortunatamente ci sono tanti colleghi che lo fanno, altri preferiscono di no. Mi viene in mente Ghali e la buonissima propaganda artistica che sta facendo riguardo la delicata questione di Gaza, così come io mi faccio portavoce dei temi della comunità lgbtq+, parlo molto dei diritti umani e di questioni che mi premono tanto, in cui mi vedo protagonista non solo come artista ma come essere umano. Ciò non vuol dire che le altre questioni del mondo, come l'inquinamento o il riscaldamento globale, non mi premano".

Ci sono cantanti della tua generazione che invece lanciano altri tipi di messaggi. Penso alla trap...

"Io ascolto molto la trap. Sto imparando a fare la dj e la suono anche tanto, sulla consolle solo brani trap. Canto di sentimenti, di delusioni d'amore, di diritti, il mio cantautorato è molto delicato, ma poi ascolto davvero tutt'altro e sono una grande fan del genere. Il rap, la trap, nascono come generi gangstar. È il genere dell'apparire, della povertà che si prende la sua rivincita. Per questo si parla dei palazzi, di pistole, della malavita, sono modi di raccontarsi diversi. Ognuno esprime ciò che vuole e come vuole. Sarebbe bello se ogni artista si prendesse le proprie responsabilità, ma posso capire perché magari un ragazzo nato e cresciuto in una situazione economica e sociale difficile preferisce cantare del suo passato, della voglia di fare soldi e di volere tante ragazze".

Sempre a un tuo concerto una ragazza ha detto di non sapere se era ancora vergine. Il sesso è un altro tabù che hai abbattutto. Questo è un tema molto delicato che spesso anima il dibattito pubblico e politico, purtroppo quasi sempre dopo drammatiche vicende. L'educazione sessuale nelle scuole, di cui tanto si discute, basterebbe?

"L'educazione sessuale nelle scuole sarebbe bellissima se si parlasse del sesso come è effettivamente e soprattutto se venisse fatta senza tabù. Nessuno parla di sessualità come identità di genere, come orientamento sessuale, come malattie trasmissibili. Nessuno parla di quanto è importante tracciare i propri partner sessuali. O almeno fino a quando andavo io a scuola, quattro anni fa, non se ne parlava. Ci vuole un'educazione più al passo coi tempi, più che altro una sensibilizzazione. Educare non significa vietare categoricamente cose alle persone".

Giugno è il mese del Pride. Qual è per te la priorità in tema di diritti?

"Per me la priorità sarebbe un altro governo, ma al momento non è possibile e quindi ci accontentiamo di fare la nostra propaganda. La mia priorità rimane quella di continuare a parlarne, continuare a ribadire che tutti sono, devono e possono essere liberi e che tutti sono, devono e possono essere loro stessi al mondo".

Arriverà il giorno in cui non si dovrà più manifestare per i diritti?

"Manifestare per i diritti sarà sempre giusto perché la comunità lgbtq+, così come quella extracomunitaria, ma come tutte le comunità che vengono un po' rimbalzate dalla società, devono continuare a lottare per arrivare sempre di più a toccare un punto di eguaglianza. Rispetto a cinquant'anni fa ovviamente va molto meglio, ma mi stupisce che nel 2024 stiamo ancora così. Speriamo in un ricambio generazionale che ci aiuti".

Nel 2023 il tuo esordio a Sanremo con "Mare di guai", che parla di una relazione tossica. È un po' il male di questi anni, non credi?

"Non solo di questi anni e non solo tra ragazzi. Le relazioni tossiche sono sempre state un problema, semplicemente negli ultimi anni siamo più sul focus. Ci sono relazioni in cui si uccide la compagna o il compagno, è un grande problema di questo paese. Le denunce servono a poco, come i limiti restrittivi. Nella canzone parlo di una relazione disfunzionale, purtroppo più nella 'norma', tra due ragazze".

Ed è un brano autobiografico. Come se ne esce da una relazione così?

"Sbattendoci molte molte volte la testa. Quella storia è stato un tira e molla lunghissimo, di un anno. Ci sbatti la testa tante volte e poi impari. Come spesso accade".

Ci pensi a un altro Sanremo?

"Sì. Non so se l'anno prossimo, tra due o tre. Ci penso perché l'anno scorso sono andata al Festival non dico da sprovveduta, perché non mi va di usare un termine esagerato, ma era la primissima volta per me, per la mia etichetta discografica e per tutte le persone che lavoravano con me. La mia è una realtà indipendente, ci siamo andati senza sapere bene, senza la corazza che può avere una grande etichetta. Non conoscevamo bene le dinamiche, era la mia prima volta a cantare in tv davanti a così tanta gente. Lo vorrei rifare perché l'anno scorso ho imparato e in un futuro potrei andarci più sicura, convinta, con più qualità".

Hai detto che è stato difficile per te gestire il successo improvviso. Come lo hanno vissuto invece per le persone che ti sono vicino?

"Sono stata supportata da tutti. Quelli rimasti più spiazzati sono stati i miei amici d'infanzia. Mi viene in mente Fifa, il videogioco, che quest'anno ha preso una mia canzone. Non ti puoi immaginare due miei amici del liceo come sono rimasti. Mani nei capelli. Cose che io con il tempo inizio a reputare normali, tra moltissime virgolette, perché è il mio lavoro, ma le persone che mi hanno visto crescere nella nostra piccolissima città di mare sono scioccate. Fa effetto vedere che alla tua migliore amica sta succedendo tutto questo. Come per mia madre può essere scioccante vedere la figlia così giovane con la sua indipendenza a Roma, con una sua casa. Sono piccola e sono cose che ancora fanno strano anche a me".