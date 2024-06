Assurditè: "Vorrei che non si cantasse solo d'amore. Ambiente e guerre tra le priorità"

I conflitti di una generazione, la politica spesso lontana (troppo) da loro, la società contraddittoria, ma anche la solitudine, le relazioni, la religione. Raccontare tutto questo in musica. A 25 anni. Assurditè - nome d'arte di Chiara Balzan - lo sa fare. Per la prima volta lo ha raccontato in un unico disco, il suo primo, dal titolo "Dumba". Noi l'abbiamo intervistata per farci spiegare cos'è questo "concept album" dove stili e sound si mescolano. Ecco cosa ci ha detto.

In questo disco ti fai portavoce di alcune istanze dei giovani. Qual è la loro situazione attuale?

"Ne vedo alcuni molto interessati alla politica e tanti altri disillusi e affranti. Sono molto dispiaciuta di questo, c’è chi non vuole mettere neanche una X sulla scheda elettorale. Nel disco parlo proprio di prendere parte ai dibattiti sociali, all’attualità, a quello che ci circonda".

C'è un tema dell'attualità che ti sta particolarmente a cuore?

"Sicuramente la guerra tra Russia e Ucraina, il genocidio in Palestina. Ma non solo: anche il cambiamento climatico, l'ambiente.

Hai scelto di realizzare non un "disco qualsiasi", ma un "concept album". Sintetizando: qual è la differenza?

"Un concept album principalmente è un album in cui si sceglie di affrontare un determinato concept e quindi ogni canzone ruota intorno all’argomento e poi ogni canzone può essere collegata all’altra. Io ho scelto di svilupparo attraverso 3 elementi: il disco, il cortometraggio (che verrà trasmesso al Festival di Re Nudo dal 21 al 23 giugno, ndr) e il magazine".

Com'è nata la passione per la musica?

"Avevo 10 anni , mi sono iscritta a un corso di canto vicino a casa. Mi è sempre piaciuto cantare, poi ho studiato anche musical, composizione, pianoforte".

Chi sono i tuoi modello di riferimento?

"Sono cresciuta ascoltando Mina e di Zucchero. Ma in generale ho attraversato diverse fasi. Quella del jazz, quella del cantautorato italiano (Paolo Conte, Gino Paoli, Lucio Dalla)".

Oggi chi ti piace?

"Billie Eilish, Cosmo, Calcutta".

Cosa ne pensi dell'attuale panorama musicale italiano?

"È un periodo molto saturo. Io ho provato a fare Sanremo Giovani, ho passato le prime selezioni ma poi non è andata".

Cosa rappresenta per te il Festival?

"Secondo me è sempre una manifestazione culturale divertente e interessante. Potrebbe esserlo di più ? Sicuramente sì. Quello che manca è un tema diverso da quello dell’amore. Anche io l’ho trattato ed è sempre bello però ci starebbe avere anche altri punti di vista nelle canzoni".

Ghali, Dargen D'Amico lo hanno fatto

"Sì, infatti loro mi sono piaciuti".

Torniamo a te: come sta andando il tour?

"Bene, ormai è iniziato. Mi mancano ancora diverse date, la prossima sarà a Milano. Durante i live cerco di far conoscere meglio il mio progetto, sperando che stimoli delle riflessioni. E poi mi piace dialogare con il pubblico".

Com'è il tuo pubblico?

"Abbastanza eterogeneo, anche se la fascia che mi segue di più è quella tra i 25 e i 35 anni".

C'è una canzone del disco a cui sei più legata?

"Spiriosa, perché è stata interamente scritta da me".

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Mi piacerebbe riuscire a creare una fanbase sempre più solida e poi avere un locale dove fare musica live e mostre. Lo immagino come un centro culturale e artistico".