Portare bambini piccoli ai concerti? "I genitori hanno il diritto di svagarsi ma devono saper fare rinunce", le parole dell'esperta

Continua a far discutere il "caso" del bambino piccolo portato al concerto di Vasco Rossi a Milano, dopo che una dottoressa ha criticato aspramente i genitori, raccontando la storia (la sua versione, logicamente) e pubblicando lo scatto del bambino con ciuccio, tablet e cuffie insonorizzanti. Prendendo spunto da questo episodio - senza entrarne troppo nel merito, né giudicare i genitori - abbiamo intervistato la Dottoressa Maria Angela Grassi, psicologa, pedagoga e presidente dell'ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani), nonché membro dell’Assemblea della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia.

Che riflessione ha fatto al riguardo?

"Innanzitutto va fatta una doverosa premessa: io ritengo che i social siano una dannazione. Non c’è una disciplina che regoli questi mezzi di comunicazione, dove tutti possono dire tutto. La dottoressa che ha pubblicato quel tweet, ad esempio, è un'esperta del settore? (No, è un chirurgo vascolare e divulgatore scientifico, come scritto nella sua biografia sul social, ndr). E poi c'è un'altra premessa che fa seguito a ciò che ci siamo detti prima di questa telefonata e su cui siamo entrambi d'accordo".

Ovvero?

"Che tutte le situazioni vanno contestualizzate. Non conosco questi genitori, non conosco la loro situazione sociale, economica. Io personalmente non mi azzerderei mai a dare un giudizio su queste persone. La pedagogia non nasce per dare giudizi ma per aiutare le persone, per capire cosa vogliono e chi sono. Di certo "la colpevolizzazione" non è una strategia pedagogica. Allo stesso tempo è necessario che ci sia sempre una protezione verso i figli. Si può fare tutto, ma dipende dal "come"".

Parlando in generale: cosa fare se ci vuole andare a un concerto e si hanno dei figli?

"Ogni caso è a sé, dipende ad esempio se si ha la possibilità di lasciarli ai nonni, alla babysitter, a qualcuno che possa prendersene cura in quelle ore in cui i genitori sono assenti. I genitori sono degli esseri umani e hanno il diritto di ritagliarsi momenti di svago e di piacere. Ma la cosa è importante è che ciò non vada a interferire con l'interesse del minore. Non sempre è facile ma bisogna tenere conto di un aspetto fondamentale: se c'è qualcuno che deve fare una rinuncia, quel qualcuno è il genitore. Non il figlio".

Nel caso della musica, qualcuno in questi giorni faceva riferimento alle protezioni auricolari.

"Sì ma il contesto è generale, si va oltre le cuffie. Rimanendo sui concerti: qual è l'ambiente in cui si è immersi? C'è una grande confusione, è evidente. Tra l'altro la musica a livelli altissimi non è indicata neanche per gli adulti".

Dall'alto della sua esperienza: quanto sono cambiati i genitori negli anni?

"C'è una letteratura infinita su questo aspetto. La situazione è cambiata perché da una parte c’è un individualismo spaventoso, con adulti che sono rimasti adolescenti. L’altra considerazione da fare è che si fanno pochi figli perché evidentemente avere un figlio è un sacrificio. Una scelta irreversibile. Proprio per l'esperienza che ho, posso dirle che oggi, con i diversi metodi contraccettivi esistenti, fare figli è più che in passato una scelta. Ecco, bisogna pensarci molto bene. Adesso tanti genitori sono solo amici e non ci sono regole. Invece dev’esserci una differenza. Ognuno ha il proprio ruolo".

Per terminare, qual è lo scopo principale dell'ANPE?

"Nel 1990 insieme ad altri visionari ho fondato questa Associazione con lo scopo di creare cultura pedagogica e di arrivare al riconoscimento e alla regolamentazione della professione di pedagogista".

Ci siete riusciti?

"Proprio ieri, 12 giugno, abbiamo festeggiato un importante traguardo. Dopo un lungo percorso di sensibilizzazione verso la politica, durato più di 30 anni, finalmente è passata la legge che prevede l'istituzione di un ordine, che a sua volta si divide in due albi: quello dei pedagogisti (laureatri magistrali, specializzati o vecchio ordinamento) e quello dei laureati triennale in scienze della formazione e dell'educazione. Logicamente adesso c'è tutto un iter per la creazione degli ordini regionali, dei presidenti e via dicendo. Ma devo dire che, grazie soprattutto alla deputata Maria Carolina Varchi, siamo riusciti a raggiungere un grande obiettivo. Per me, che ho dedicato sostanzialmente metà della mia vita a questo, è una grande emozione".