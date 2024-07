Ho provato ad acquistare un biglietto per Taylor Swift: tra truffatori e proposte da duemila euro

Chiunque sia iscritto a un qualunque gruppo Facebook di compravendita di biglietti per concerti, da un po' di tempo, si ritrova la bacheca piena di post di persone alla disperata ricerca di un biglietto qualunque per quello che indubbiamente è il concerto più atteso dell'estate: quello di Taylor Swift a Milano, che il 13 e 14 luglio prossimo porterà il suo 'Eras Tour' per una doppia data a San Siro. Inutile dire che i 140mila biglietti - che genereranno un indotto da 42 milioni di euro, secondo le stime di European Cities Marketing riportate da Milano Finanza - sono andati 'sold out' in un battito di ciglia appena sono stati messi in vendita lo scorso anno. Sui social ormai non si parla d'altro e, se alcuni 'Swifties' italiani stanno addirittura organizzando delle "code virtuali" su TikTok - che causeranno non pochi problemi agli ingressi -, pare invece sfumata la coda "a staffetta" che avrebbe dovuto iniziare addirittura due settimane prima del concerto.

Un evento attesissimo che, naturalmente, "ingolosisce" da un lato i rivenditori di biglietti, che hanno acquistato ingressi per rivenderli a prezzi gonfiatissimi; dall'altro i sempre presenti truffatori, che millantano di vendere biglietti in realtà inesistenti, spesso a cifre molto basse per invogliare i potenziali acquirenti a comprarli sulla fiducia, inviando i soldi in via telematica, per poi sparire nel nulla. Di questo fenomeno, che dilaga ormai da tempo, vi abbiamo parlato già tempo fa elencandovi tutte le 'red flag' che dovrebbero indurci a sospettare di essere di fronte a un truffatore.

Biglietti da 170 euro rivenduti a 2.000

In vista del doppio show milanese ho deciso di provare a fingermi interessata all'acquisto di un biglietto per una qualunque delle due date e per un qualunque settore dello stadio. Una delle prime risposte mi arriva da una ragazza che, dopo un veloce 'check' sul suo profilo Facebook, comprendo essere reale (a differenza delle decine e decine di profili 'fake' che troverò nelle ore successive, ma non vi spoilero nulla per il momento). E infatti mi dice subito che anche lei sarà al concerto e che non avrebbe problemi a fare lo scambio biglietto-soldi a mano. Benissimo: a che prezzo lo vendi, domando? Quando leggo la cifra, strabuzzo gli occhi: 500 euro. Ben 125 euro in più rispetto a quanto lo ha pagato lei su Ticketone - essendo un biglietto 'vip' con tanto di merchandising, il prezzo era molto alto fin da subito. "Ho fatto l'errore di prendere un biglietto in più", mi dice: difficile immaginare che, al momento del pagamento, non si sia accorta che il totale era di ben 375 euro più alto rispetto a quanto avrebbe dovuto essere per un solo biglietto. Molto più facile pensare che l'acquisto sia stato fatto volutamente con l'intenzione di rivenderlo poi a un prezzo "lievitato". Ringrazio, rifiuto l'offerta e vado avanti.

In realtà ci metto poco a scoprire che il prezzo che mi è stato proposto è tra i più bassi in circolazione: le altre offerte che ricevo sono di 600 euro, poi 800, poi 1000, 1500, 1850. Il più alto è di ben 2.000 euro a biglietto (!) rispetto ai 170 euro di costo originale: ciò significa un rincaro folle di oltre 1800 euro. Ma il rivenditore è di cuore tenero: dopo una prima incomprensione mi dice che se ne compro 4 (tutti quelli in suo possesso) e pago in contanti, con consegna a mano a Brescia, è disposto a "farmi bene", chiedendomi 7.000 euro invece di 8.000. Com'è umano lei!

Parallelamente al mercato dei rivenditori-avvoltoi corre quello dei truffatori, che vendono biglietti a prezzi onesti. Peccato che siano inesistenti. E nei vari gruppi Facebook in cui sono iscritta ne trovo tantissimi. Tutti, dal primo all'ultimo, hanno in comune una cosa: i loro profilo Facebook sono quasi del tutto "vuoti". Hanno una foto profilo e una di copertina, qualche amico, ma praticamente nient'altro. E già questo deve bastare a far desistere chiunque dall'acquisto. Ma non è l'unica cosa che li contraddistingue: nessuno di loro vuole fare lo scambio di persona; vogliono tutti inviare i biglietti via mail ed essere pagati con bonifico o Paypal. Uno di loro abita a Roma e mi propone un biglietto nel primo settore numerato a 130 euro: "Posso portarti i soldi a mano", fingo io. "Consegna per email", mi ribadisce lui una, due, tre, quattro volte, senza rispondere alla mia domanda sul perché non sia possibile fare lo scambio di persona.

Un secondo ragazzo mi offre un biglietto sempre nel primo settore a 55,75 euro e, coincidenza, vive a Ravenna proprio come me. Che fortuna, possiamo fare lo scambio a mano! E invece no: "Scusa, sono al lavoro" risponde lui. Dico che non ho fretta, ma lui continua a divagare: "Vi terrò informati", "Non sono disponibile", "Pagamento tramite bonifico bancario se preferisci". No, non preferisco, voglio ritirarlo di persona visto che abitiamo nella stessa città. "No, non sono libero". Lo sospettavo. Grazie e arrivederci.

Una delle truffe più divertenti arriva da una donna che dice di vivere a Cagliari e che, come tutti gli altri, chiede un bonifico bancario di 63,25 euro (precisissima). Fingo di avere un'amica sarda disposta ad andare a portarle i soldi di persona. Lei prima mi invia la foto di quello che dovrebbe essere un suo documento d'identità (una tessera da assistente giudiziaria rilasciata dalla Corte d'Appello di Roma...). Poi inizia ad accampare scuse molto particolari, tentando di impietosirmi: "Vado spesso al lavoro e torno dopo, mio marito non mi permette di uscire la sera". Con un marito del genere è curioso pensare che potesse aver comprato un biglietto per assistere a un concerto da 80mila persone a Milano... Comunque fingo di crederci e le dico che la mia amica può raggiungerla fuori da lavoro. Ma questa donna è proprio sfortunata: "Il mio capo è molto severo". Mi basta questo. La saluto e proseguo nelle mie ricerche.

Le offerte continuano ad arrivarmi, ma le modalità sono sempre le stesse: italiano sgrammaticato, prezzi accessibilissimi, pagamento con bonifico bancario e impossibilità di incontrarsi dal vivo per lo scambio. Spesso, poi, non faccio in tempo a rispondere alle proposte che il profilo Facebook del truffatore risulta già cancellato: quando rispondo, infatti, il mio messaggio non viene recapitato, e cliccando sul profilo del "rivenditore" si scopre che non esiste più.

L'amministratore di uno di questi giganteschi gruppi di rivendita biglietti, che gestisce un gruppo Facebook da 40mila iscritti, spiega che ogni giorno è costretto ad eliminare centinaia di finti profili dal gruppo. "Persone vere ce ne saranno una su cento - dice - La stragrande maggioranza dei truffatori sono stranieri, quasi tutti africani. Gli stessi delle cosiddette "truffe amorose" insomma". Per cui, mi raccomando: occhi aperti e affidatevi solo a siti ufficiali o a persone disponibili a scambiare biglietti e soldi di persona. E buon concerto!