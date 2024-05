Bob Sinclar compie 55 anni e torna con un nuovo brano, Digane

La leggenda della musica dance Bob Sinclar compie 55 anni e ha deciso di festeggiare pubblicando un nuovo brano che si preannuncia come la prossima hit estiva. Proprio in occasione del suo compleaano, il 10 maggio, il dj francese lancerà il suo nuovo singolo dal titolo "Digane", nato in collaborazione con l'artista africana Sofiya Nzau, nota al pubblico grazie al brano Mwaki, numero 1 su Spotify in tutto il mondo.

La superstar da centinaia di dischi di platino e oro, infatti, ha deciso di collaborare con la giovane cantante keniota che con la sua straordinaria vocalità e i suoi testi in kikuyu (la lingua della sua terra natale) trasmette vibrazioni ancestrali che fuse al pop elettronico del produttore e deejay francese creano una miscela esplosiva. “Digane” (su etichetta Time Records) sarà disponibile sulle piattaforme digitali (e on-air in Italia) dal 10 maggio.

Sinclar non è nuovo a collaborazioni con artisti africani (in passato ha anche fondato il progetto Africanism) contribuendo a dimostrare che la musica è davvero un linguaggio universale e trasversale, capace di trasportare sulla stessa dimensione pubblici provenienti da culture diversissime tra loro.

“Da quando ho iniziato, il mio progetto musicale è sempre stato un'esplorazione della ricchezza culturale attraverso la musica. Cerco di fondere i suoni tradizionali di Africa, Brasile, Giamaica e Caraibi con la mia musica elettronica - racconta Sinclar -. Oggi l'Africa sta emergendo come terreno fertile per la creatività e molti artisti che cantano nella loro lingua madre stanno riscuotendo successo in tutto il mondo. È in questo contesto che ho avuto il privilegio di collaborare con Sofiya Nzau e la sua voce eccezionale. Il nostro brano è un incontro tra il Kenya e la Francia, un'incantevole miscela di suoni esotici e ritmi irresistibili che vi trasporteranno sulla pista da ballo” .