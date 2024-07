Calcutta salva alcune fan in stazione: "Un tipo ci aveva seguito"

Fine concerto con sorpresa per alcune fan di Calcutta. Quattro ragazze che domenica 7 luglio erano a Ferrara per il live del cantautore al Summer Festival, lo hanno incontrato nei pressi della stazione - intorno alle 2 di notte - mentre aspettavano il treno per tornare a casa.

Dopo la foto di rito, però, Calcutta si è reso conto che la situazione non era molto tranquilla e le ha invitate nell'hotel in cui alloggiava, facendole attendere in sicurezza nella hall. "Dopo il concerto di Calcutta vai in stazione alle 2 di notte, incontri Calcutta e lui ti propone di aspettare il treno nella reception del suo hotel per non essere stuprate" hanno scritto nel video pubblicato su TikTok in cui raccontano la vicenda. "Ci ha letteralmente salvate da un tipo appostato che ci ha mezzo seguito con un'auto. Edoardo ha un cuore dopo" si legge ancora.

Le ragazze, prima di partire, hanno lasciato alla reception un bigliettino per il cantante: "Grazie mille ancora per averci salvate dalla stazione di Ferrara. Ps: se non ci aveste fatte entrare probabilmente non saremmo qui". Oggi Calcutta non è solo il loro cantante preferito, ma anche il loro eroe.