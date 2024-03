Annalisa balza al primo posto, giù Angelina e Geolier: ecco le canzoni più ascoltate della settimana

Il Festival di Sanremo ormai è solo un ricordo ma le sue canzoni ancora trionfano in radio (e non solo). Qual è la classifica aggiornata dei brani più passati in radio, così come riportato da EarOne (l'innovativo servizio che permette di conoscere i dati ufficiali?). Ecco la classifica relativa alla settimana che va dal 23 febbraio al 29 febbraio.

La classifica dell'ultima settimana

"Sinceramente" - Annalisa "Tuta Gold" - Mahmood "Casa Mia" - Ghali "Un ragazzo, una ragazza" - The Kolors "La Noia" - Angelina Mango "I p'me tu p' te" - Geolier "Apnea" - Emma

Salgono, dunque, sia Annalisa che Ghali. Geolier e Angelina Mango, invece, scendono. La scorsa settimana ai primi tre posti c'erano Angelina (prima), Mahmood (secondo) e Annalisa (terza). Ma torniamo a oggi. Fino a qui tutti brani sanremesi. Ma la classifica logicamente continua anche con brani non sanremesi e, più in generale, non italiani. Ecco le altre posizioni.

La classifica completa fino al 20esimo posto