Cosa ci insegna il documentario su Céline Dion

Avviso ai naviganti: c'è vita sul pianeta dei documentari musicali. Chiaro, a patto di avere tra le mani una vicenda da raccontare ‒ non è scontato, in un'epoca di prodotti tutti uguali, che servono da megafono a vicende qualsiasi, in chiave promozionale ‒ e i modi giusti per farlo. Ci è riuscito, tra i pochi, Io sono Céline Dion, diretto dalla candidata Oscar Irene Taylor Brodsky e disponibile su Prime Video. Perché una storia, suo malgrado, ce l'ha eccome; e perché ha tatto, regia e gusto per ripercorrerla in maniera efficace, senza retorica.

Senza retorica

Di base, si concentra sulla vita di un'icona da 250 milioni di dischi venduti come Céline Dion, che il mondo conosce per My heart will go on di Titanic e in generale per essere una delle ultimi arieti di quella musica leggera, da ballata, in cui domina la voce delle interpreti, che si è formata sul piano culturale negli anni ottanta, ed è sbocciata nei novanta. Il cortocircuito rispetto ai prodotti dei colleghi è già alla radice: è una storia interrotta, questa, un dramma, perché la protagonista, com'è noto, da anni soffre della Sindrome della Persona Rigida, una malattia neurologica rara a cui corrisponde un progressivo irrigidimento dei muscoli, limitando la sua capacità di cantare, prima, e alla lunga la sua piena autonomia, con spasmi, dolori, crisi respiratorie.

Le riprese, qui, sono cominciate nel 2022, prima dell'annuncio pubblico, anche se lei ne è vittima da anni e con il tempo aveva dovuto annullare concerti e inventare dei piccoli escamotage per uscirne, nel caso in cui si fosse trovata in difficoltà durante le esibizioni dal vivo, comprese dosi massicce, e quasi letali, di valium. Adesso, per la prima volta, entriamo davvero nella sua vita. E il lavoro di regia, prima che di scrittura, è enorme, perché si crea una dimensione sospesa, in cui il passato è un fantasma ‒ e quindi ecco i vari filmati di repertorio di lei che, come una macchina, canta, in modo pure confuso, senza ordine cronologico, solo per trasmettere ciò che era ‒ e il presente e il futuro un enorme dubbio. Il trauma, insomma, c'è già stato, la prospettiva è ribaltata, e si racconta cosa significa essere oggi Céline Dion in virtù di un passato che è una trappola, che non può ripetersi.

E dice lei, a un certo punto, che questa è "un'operazione trasparenza" per i fan, un gesto di sincerità, l'esatto contrario delle solite operazioni promozionali, quasi un atto di responsabilità personale nei confronti della sua figura pubblica, di ciò che rappresenta. Il punto, però, è che operazioni così rischiano di finire nel pietismo, nella retorica del "guerriero" contro la malattia, nella pornografia del dolore. E invece c'è una sola scena in cui si vede dal vivo, in diretta, la malattia per ciò che è: fa male, ovviamente, ma è intensa e neanche lì il racconto scade. Restituisce, anzi, una descrizione vivida ma asciutta della quotidianità di Dion, grazie alla regia ma anche alla stessa cantante, che nei momenti difficili si distingue per calma, controllo e umorismo. In questo senso, è un documentario su come si sta al mondo.

Una lezione

E ok, direte voi, ma la musica? Cioè, perché Io sono Céline Dion è un lavoro su un cantante, prima di tutto, e non su una malattia rara? La musica, ecco, c'è sempre e sta sullo sfondo, come vicenda privata ‒ Dion che ha un sogno da ragazza, Dion che lo realizza, Dion che scopre che fare tour significa "girare il mondo e non aver visto, di fatto, niente" ‒ e come destino, ora che il non poter più cantare le ha aperto una grande crisi d'identità: per lei, esibirsi in pubblico, è stato tutto, e si tratta di ripensarsi. Non è facile, e così il documentario diventa un modo per riflettere sul rapporto tra star e malattia, tra ciò che l'industria preferisce raccontare e ciò che deve raccontare; su come, quindi, il successo possa essere invasivo e, in situazioni di questo tipo, difficile da gestire, un'arma a doppio taglio. Dion, ecco, che fa un passo indietro, lei per cui la perfezione tecnica è sempre stata decisiva. Dion, soprattutto, che nonostante fama, soldi e soddisfazioni ‒ e qui, di nuovo, la regia si muove alla grande, mostrando come la sua casa, bellissima, a poco a poco diventi spettrale, al netto della vicinanza della famiglia ‒ alla fine si ritrova dove non vorrebbe mai trovarsi nessuno: al punto in cui ci si smette di fare domande, non resta che resistere, perché risposte non ci sono. È una situazione comune, s'intende; ma ci dimentichiamo com'è quando tocca chi ci sembra invincibile.