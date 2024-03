Angelina Mango fuori dalla top 5, Ghali supera Mahmood: classifica settimanale delle radio

Anche questa settimana Today aggiorna i lettori sulla classifica musicale. Quali sono i brani più trasmessi in radio dal 22 al 28 marzo? Ancora una volta ai primi tre posti troviamo le canzoni sanremesi. Ma non nello stesso ordine della scorsa settimana. Mahmooh, infatti, trionfava con "Tuta Gold". Questa volta, invece, è stato superato da Ghali. Ecco l'elenco completo, come riportato dal sito EarOne.

I primi cinque posti

Casa mia - Ghali Tuta Gold - Mahmood Sinceramente - Annalisa Un ragazzo una ragazza - The Kolors Training Season - Dua Lipa

Le altre posizioni