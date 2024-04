Canzoni in radio, finisce l'effetto Sanremo: Beyoncé prima. Crollo Ghali, Mahmood, Annalisa

È sorprendente la classifica di questa settimana dei brani più trasmessi in radio in Italia. Sì perché per la prima volta, dopo il Festival di Sanremo 2024, sul podio non c'è neanche una canzone sanremese. Se la scorsa settimana trionfava "Casa Mia" di Ghali, questa settimana è Beyoncé a occupare il primo posto. E le altre posizioni? Ecco le 20 canzoni più ascoltate, così come riportato dalla classicia airplay radio settimanale di EarOne.

I primi 5

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé "Veleno" - Tananai "Punterìa" - Shakira, Cardi B "Lonely Dancers" - Conan Gray "Casa Mia" - Ghali

Le altre canzoni, top 20