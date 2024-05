The Kolors in vetta, Emma seconda, scendono Tananai e Negramaro. Classifica radio

Oggi, venerdì 31 maggio, per gli amanti della musica è una giornata importante. Numerosi, infatti, i nuovi brani usciti, molti dei quali potrebbero imporsi come nuovi tormentoni (c'è Elodie, ma anche Fedez con Emis Killa o Alessandra Amoroso in coppia con Big Mama). Ma è anche tempo di bilanci, come ogni venerdì. Quali sono, infatti, i brani più trasmessi in radio? Ecco la classifica, stando ai dati EarOne Airplay aggiornati.

Le prime cinque posizioni

"Karma" - The Kolors "Femme Fatale" - Emma "Punterìa" - Shakira, Cardi B "Paprika" - Ghali "Malavita" - Coma_Cose

Il resto della classifica