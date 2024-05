Negramaro in vetta, The Kolors nuovo tormentone, Emma fa ballare: classifica settimanale delle radio

I Negramaro al primo posto, Emma è la seconda più alta nuova entrata con "Femme Fatale" e attenzione ai The Kolors perché potrebbero già piazzarsi tra i possibili tormentoni di ques'estate. Ecco la classifica delle canzoni più trasmesse in radio nella settimana che va dal 3 al 9 maggio 2024, così come riportato dalla classifica airplay di Ear-One.

I primi 5 posti

"Luna Piena" - Negramaro "Veleno" - Tananai "Texas Hold'em" - Beyoncè "Lonely Dancers" - Canan Gray "Come un tuono" - Rose Villain e Guè Pequeno

Le altre posizioni (fino alla 20esima)