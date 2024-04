Tracollo Angelina, salgono i The Kolors, scende Emma: classifica settimanale delle radio

Anche questa settimana Today offre ai lettori la possibilità di rimanere aggiornati sulla classifica settimanale delle radio. Chi sale, chi scende: ecco quali sono le canzoni più trasmesse in radio nell'ultima settimana. Non mancano le soprprese: scendono Tananai, Mahmood, Emma e Angelina Mango. Salgono, invece, Ghali, The Kolors, Beyoncè e Annalisa.

Le prime cinque posizioni

"Casa mia" - Ghali "Veleno" - Tananai "Un ragazzo una ragazza" - The Kolors "Tuta Gold" - Mahmood "Texas Hold 'em" - Beyoncé

Le altre canzoni, top 20