Gianna Nannini compie 70 anni: la rockstar italiana libera e avanguardista

Gianna Nannini (foto: Instagram e Ufficio Stampa)

Nei tempi che viviamo, in cui molti si autoproclamano "artisti", è bene ricordare che gli artisti - quelli veri - sono altri. Gianna Nannini rientra sicuramente tra questi. Ribelle, passionale, creativa, autentica, trasgressiva. La "Gianna" è riuscita a fare in Italia ciò che nessuno, prima di lei, era mai riuscito a fare. Le copie (o presunte tali) poi si sono sprecate. Ma d'altronde questo capita ai grandi: l'emulazione.

L'infanzia in Toscana, l'incidente

Fin da bambina - come raccontato nel film biografico "Sei nell'anima", tratto dall'autobiografia della cantutrice dal titolo "Cazzi miei" - Gianna aveva le idee ben chiare. Delle noiose lezioni di tennis con il papà, non ne voleva sapere nulla. Quello che le interessava erano il canto, la chitarra, il pianoforte. Seppure il talento fosse più che evidente, la carriera di Gianna non riesce a decollare. Una famiglia benestante, che non le ha fatto mai mancare nulla. Se non a volte la libertà - almeno da parte del padre - di intraprendere una via certamente complessa ma nel caso di Gianna così naturale: quella della musica. Inizialmente, infatti, Gianna lavora nella pasticceria del papà, dove un incidente con un ingranaggio di un macchinario le causa il distacco di due falangi della mano sinistra. Un segno del destino? "È stato l’inizio della mia voce rock, perché con un dolore così, con l’urlo, ti viene la voce rock”, dirà in seguito lei.

Gli esordi

Quindi Gianna comincia a viaggiare, presentandosi a varie case discografiche tra Roma e Milano. Saranno Claudio Fabi e Mara Maionchi della Numero Uno a darle l'opportunità di esprimersi liberamente. Lei, che negli anni è diventata il simbolo della libertà artistica, non poteva di certo rimanere nei rigidi schemi che alcune etichette discografiche di allora volevano che seguisse. Dopo gli esordi, la scoperta dei primi amori fluidi e passionali che ispirano le prime composizioni, arriva il successo. Il primo, grande, con il singolo "America". Pubblicato nel 1979 come primo estratto dell'album "California", riuscì ad arrivare alla terza posizione della classifica dei singoli più venduti. Un testo passionale. Un inno alla masturbazione (nessuno mi vede / e allora accarezzo la mia solitudine / ed ognuno ha il suo corpo / a cui sa cosa chiedere). La copertina del disco? La statua dela libertà che tiene in mano un vibratore. Roba che adesso ci verrebbe da ridere, perché ridicola l'hanno resa in molti. Ma in quel momento storico, era una rivoluzione. Seguiranno le partecipazioni al Festivalbar, il nuovo album "Latin Lover". Qui conferma l'anima rock e il forte legame con il fratello Alessandro ("Nel pezzo ho inserito il rombo di un'auto di Formula Uno, è un omaggio a mio fratello").

Gli anni 80-90: "Bello e impossibile", "Meravigliosa Creatura"

Gli anni 80 e 90 la consacrano come una delle artiste italiane migliori di sempre. Esce, nel 1982, “Latin Lover”, uno degli album storici a cui collaborano musicisti come Annie Lennox, Jackie Liebezeit, Hannette Humpe. Ed è disco di Platino in Germania, Austria e Svizzera e in Italia. Poi c'è anche "Profumo". Più di 400.000 copie vendute in Italia e altre 300.000 tra Germania e Svizzera. Dell'album fanno parte "Bello e impossibile" (diventato poi un vero e proprio inno) e la stessa "Profumo". Anche qui Gianna ci mette del suo: c'è passione, c'è fuoco, c'è sesso. Ma non quello volgare e becero di cui troppo spesso si parla. Ma quello carnale, che solo lei sa raccontare e mettere in musica. Entra nella cultura italiana anche un'altra canzone di quegli anni: "Un'estate italiana", che registra insieme a Edoardo Bennato e che diventa la canzone ufficiale dei Mondiali di calcio di Italia 90. Negli anni 90, inoltre, emerge con forza anche l'impegno di Gianna per diverese cause: l'ambiente, gli immigrati e le donne sono tra i capisaldi delle sue lotte. In tutto questo nel 1994 si laurea all'Università di Siena, presso la facoltà di Lettere e Filosofia con il massimo dei voti. Il 1995, invece, è l'anno di "Meravigliosa Creatura", altro brano cult di Gianna.

Il nuovo millennio: "Sei nell'anima"

Dopo 16 anni, e precismanete nel 2006, Gianna Nannini torna al primo posto con un album vendutissimo. Si tratta di "Grazie", certificato disco di diamante. Di questo album fanno parte "Io" ma, soprattutto, "Sei nell'Anima". Si tratta di uno dei capolavori della musica italiana contemporanea. Scritto da Gianna Nannini, insieme a Pacifico, ne è stata realizzata anche una versione in inglese. Un grido d'amore, a tratti malinconico. Il nuovo millennio è anche l'occasione per dedicare alle opere letterarie: nel 2006, nel 2016. Ma sono anche gli anni della consacrazione all'estero (dove ormai vive da tempo). Seguono - fino al giorno d'oggi - sperimentazioni, innovazioni ("In Italia" con Fabri Fibra ne è un esempio), altre meravigliose canzoni ("Maledetto Ciao", "Salvami" con Giorgia, "Ti voglio tanto bene", "Indimenticabile"). Dal 1983 - con poche pause - Gianna Nannini è sempre stata in tour, per un totale di 594 concerti. Una carriera da far invidia, capace di raccontare sentimenti, emozioni ma anche temi forti e attuali, sempre con verità. Come solo Gianna Nannini sa fare. Da 70 anni. Allora auguri Gianna: la rockstar litaliana libera e avanguardista.