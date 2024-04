Buon compleanno Giorgia: le sue 5 canzoni più belle (che forse non conosci)

Giorgia (foto: screenshot Instagram @giorgiaofficial)

Era il 26 aprile 1971 quando a Roma nacque una delle stelle della musica italiana. Tra le voci più belle di tutti i tempi (anzi forse proprio "la" voce per eccellenza): intonazione, tecnica, carisma, anima. Giorgia Todrani - questo il suo nome di battesimo - negli anni ha interpretato una serie di successi incredibili. Ma non è di questi che si parlerà. Ci sono anche altre canzoni, meno conosciute ai più, ma che non si possono non conoscere.

Nasceremo

5 minuti di musica. Un minutaggio che oggi, nell'era del "tutto e subito", appare decisamente esagerato. Ma all'epoca, non era così. E poi se si tratta di ascoltare Giorgia, 5 minuti sono anche pochi. Si tratta di "Nasceremo", contenuto in "Giorgia", il primo album della cantante omonima, pubblicato nel 1994 e che ha venduto più di 170.000 copie. "Nasceremo" segna una tappa importante nella carriera di Giorgia. Con questo brano, infatti, la cantante riesce a vincere Sanremo Giovani 1993, condotto da Pippo Baudo. Parteciparono 12 interpreti e 30 tra cantautori e gruppi. I primi 6 interpreti ed i primi 12 cantautori e gruppi classificati vennero ammessi al Festival di Sanremo 1994.

Qui Giorgia partecipò nella categoria "Nuove Proposte" come esordiente. Come lei anche Andrea Bocelli, Daniele Fossati e Irene Grandi. Giorgia cantò "E poi", piazzandosi però solo settima. A poco contò la classifica. Da quel momento, infatti, la sua vita cambia per sempre. Senza "Nasceremo", probabilmente, tutto questo non sarebbe stato possibile. Non in quel momento. Non in quel modo. "Sopra di noi solo aria da vivere, via dal tempo e dai numeri. Ce ne andremo oltre il mondo, dopo il fuoco, dopo il cielo e ci fermeremo sopra di noi". Brano scritto da Giorgia, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese.

Un amore da favola

Si cambia totalmente registro con "Un amore da favola". Il sound è differente, ma che calza a pennello con Giorgia, capace di interpretare i più svariati generi. Chi ama Pino Daniele recepisce, fin dalla prima nota, un forte richiamo al cantautore partenopeo. Il brano, infatti, è contenuto in "Mangio troppo cioccolata", il disco del 1997 prodotto proprio da Pino Daniele (300.000 copie vendute). La canzone è stata utilizzata nel film "Euclide era un bugiardo" del 2008. "Sogno un amore da favola, ho tanto bisogno di te". Il testo di "Un amore da favola" è stato scritto da Giorgia mentre per la musica collaborò anche Fabio Massimo Colasanti, spalla destra di Pino Daniele.

Parlami d'amore

Parlami d'amore è una canzone del 1999, estratta come singolo dall'album Girasole (più di 200.000 copie vendute). Il brano è una cover in lingua italiana di Listen with Your Hearth di Diane Warren, la cui traduzione è stata curata dalla stessa Giorgia mentre la musica è accredita alla Warren. "Tra i miei sospiri e dietro ai miei no c'è la voglia di amare che non smette mai. Io so che tu lo sai, so che tu lo sai, so che tu lo sai. Parlami d'amore, parlami di te. Soffiami sul cuore che bruciava ma già vuole te". Il videoclip ufficiale conta 2.5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Una ballad struggente, delicata, che sa di dolore. Il dolore per una persona scomparsa ma che l'interprete porta ancora dentro di sé. Una distanza incolmabile, la nostalgia di alcuni momenti trascorsi insieme ma la convinzione che quel legame resterà in eterno. Perché indissolubile, perché le due persone sono connesse nel loro animo, nella loro parte più interiore e intima.

Così si potrebbe sintetizzare "L'Eternità", meraviglioso brano di Giorgia, terzo singolo estratto (nel 2003) dall'album "Ladra di vento" e poi contenuto anche nel suo live nell'MTV unplugged in versione acustica. Inutile nascondere che il pensiero va ad Alex Baroni, il cantautore tragicamente morto nel 2002 e a cui Giorgia era legata sentimentalmente. "Ci abbracceremo ancora più stretti di un anello che non toglierò. E chiederemo al mondo che male abbiamo fatto per restare qui. E chiederemo al mondo che male abbiamo fatto per restare qui. Dimmi se ti ho perduto e quante volte hai cercato me. Io di pensarti non ho smesso neanche un attimo. Ci meritiamo l'eternità". Brano scritto da Giorgia, Tommy Barbarella.



Dove Sei

Un'altra ballad struggente, ancora una volta probabilmente rivolta a qualcuno che non c'è più. La cantante si domanda dove sia, anche se tutto la riporta da lui. Il brano è il quarto singolo estratto dall'album Dietro le apparenze (120.000 copie, pubblicato il 6 settembre 2011). Nel brano (che dura 3:20) Giorgia parte da note più basse per poi arrivare a toccare suoni più alti e di difficile realizzazione.Il pezzo è stato scritto e composto dal compagno della cantautrice romana, Emanuel Lo che per l'occasione ha diretto anche il video. Dal loro amore è anche nato un figlio, Samuel. "Sparirò tra gli altri, ma tutto mi riporta da te. Nelle cose che vivo, mi chiedo com'è che è accaduto e non ho saputo ascoltare me. Sento le parole che non so più cancellare, i ricordi che rivivono. Non so lasciarti andare. Come sei?".