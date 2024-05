Quali sono i concerti più attesi a giugno 2024

Si avvicina l'estate e con sè anche i tanti festival musical che animano la calde sere d'estate. Proprio in questi giorni cominciano anche a uscire i primi brani volti a diventare i tormentoni estivi: da Fedez ed Emis Killa, a Big Mama e Alessandra Amoroso e ancora Annalisa e chissà chi altro ancora. Di seguito una guida che può tornare utile per scoprire quali sono i concerti più attesi per giugno 2024, per poter ascoltare le canzoni estive (e non solo).

Ultimo

Il noto cantautore si esibirà il 2 giugno a Trieste (Stadio Nereo Rocco), 9 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona), 16 giugno a Torino (Stadio Olimpico Grande Torino) e 24 giuno a Roma (Stado Olimpico). Le altre date già previste per giugno sono sold out.

Ed Sheeran

Il cantautore e chitarrista britannico si esibisce al Lucca Summer Festival l'8 e il 9 giugno.

Boomdabash

Il gruppo salentino sarà a Campobasso il primo giugno, presso l'area eventi Selvapiana.

Emma

La cantante - ex vincitrce di Amici e di Sanremo - gira l'Italia con il tour estivo. Il 13 giugno si esibisce a Moncalieri (Torino) presso il Palaexpo - Piazza del Mercato, mentre il 27 giugno ad Azzano Decimo (Friuli Venezia Giulia) in Piazza Libertà.

Ariete

Ariete aspetta i fan il 13 giugno presso il Parcheggio Nord Stadio Euganeo di Padova (Sherwood Festival), poi a Moncalieri resso il Palaexpo - Piazza del Mercato il 14 giugno. E ancora a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica il 18 giugno alle 21, il 21 giugno invece a Milano al Castello Sforzesco e infine il 22 giugno a Senigallia, per il FestivalEstate 2k24.

Sfera Ebbasta

Sferaebbasta si esibisce il 15 giugno a Lignano Sabbiadoro, presso lo stadio comunale G. Teghil.

Geolier

Il cantante partenopeo si esibisce a Messina il 15 giugno presso lo Stadio Franco Scoglio. Poi a Roma il 28 giugno al Rock in Roma. Il giorno successivo, invece, al Parco della Pace di Servigliano.

Negramaro

Il gruppo canta e suona allo Stadio Diego Armando Maradona il 15 giugno. Il 18 giugno, invece, a Udine presso il Bluenery Stadium - Stadio Friuli. Infine a San Siro (Milano) il 22 giugno.

Subsonica

I Subsonica si esibiscono a Campobasso (Area Eventi Salvapiana) il 2 giugno, a Padova il 18 giugno (presso il Parcheggio Nord Stadio Euganeo), il 27 giugno a Legnano (Rugbysound - Isola del Castello) e a Collegno (Parco Certosa Reale).

Fiorella Mannoia

Il 3 e il 4 giugno Fiorella Mannoia si esibisce alle Terme di Caracalla di Roma.

Lana Del Rey

Il 4 giugno alle 17 Lana Del Rey si eibisce all'Ippodromo SNAI La Maura.

Ornella Vanoni

La grande stella della musica italiana canta a Roma, presso le Terme di Caracalla, il giorno 6 giugno.

Samuele Bersani

Sempre alle Terme di Caracalla di Roma ci sarà anche Samuele Bersani, ma il 7 giugno.

Tim Summer Hits

Sarà Roma la città protagonista dell’estate 2024 che, con il suo fascino senza tempo e la sua storia millenaria, ospita quattro imperdibili serate live direttamente da Piazza del Popolo. Un appuntamento aperto a tutti da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Una grande occasione per cantare e ballare i grandi successi musicali che faranno da colonna sonora alla nostra estate, con i più importanti artisti italiani. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno non mancheranno le sorprese: sarà Carlo Conti, a condurre lo show affiancato dalla ormai padrona di casa Andrea Delogu.

Carmen Consoli

Carmen Consoli sarà a Pompei (Anfiteatro degli Scavi) l'8 giugno, poi a Oira (Verbania, al Tones Teatro Natura) il 22 giugno, ancora il 28 giugno presso il Teatro Romano di Fiesole e infine il 30 giugno al Castello San Giusto di Trieste.

Pooh

Lo storico gruppo italiano si eibisce: a Termoli (Arena del Mare) l'8 giugno, alle Terme di Caracalla di Roma l'11 giugno e il 12 giugno.

Renga Nek

Renga e Nek aspettano i fan a Sordevolo (Biella) presso l'Anfiteatro Giovanni Paolo II il giorno 19 giugno e poi, il 22 giugno, a Pinzolo (Trento) presso il Doss del Sabion.

Colapesce Dimartino

Colapesce Dimartino saranno il 12 giugno a Moncalieri (Torino), presso il Palaexpo - Piazza del Mercato, il 22 giugno a Roma (Auditorium Parco della Musica), il 28 giugno a LUGO (Ravenna, Pavaglione di Lugo).

Antonello Venditti

Il noto cantautore romano canta alle Terme di Caracalla di Roma il 18, 19 e 21 giugno.

Info e biglietti su TicketOne.