Quali sono i concerti più attesi a maggio 2024: nomi, biglietti, date

Maggio è iniziato proprio con la musica (Il Concertone del Primo Maggio) e qui di seguito saranno elencati alcuni dei concerti imperdibili di questo mese. Non solo. A Maggio si terranno anche i due grandi concerti di Radio Italia Live. Insomma, il menu è ricco e qualche indicazione può essere molto preziosa.

C'è grande, grandissima attesa per "Una Nessuna Centomila", il concerto-evento contro la violenza sulle donne, andato in scena a Verona il 4 e 5 maggio e oggi trasmesso su Rai1 in un'unica serata. 'Una Nessuna Centomila in Arena' va quindi in onda sulla rete ammiraglia Rai mercoledì 8 maggio dalle ore 21.30. Ma è anche possibile seguirlo su Raiplay e Rai Radio 2. Il numero per donare è 45580. I proventi dei biglietti dei due live di Verona saranno in gran parte destinati al sostegno dei centri antiviolenza. A condurlo ci sarà Amadeus, il noto presentatore (probabilmene il suo ultimo grande evento in prima serata sulle reti Rai, visto che ormai è stato ufficializzato il suo passaggio al Canale Nove).

Numerosi i protagonisti annunciati dallo stesso presentatore sui social. Sul palco ci saranno (ma il cast potrebbe ingrandirsi): Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Samuele Bersani, Annalisa, Tananai, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Noemi, Big Mama, Giuliano Sangiorgi, Elodie.

Tornano anche i concerti di Radio Italia Live. Nel 2024 doppio appuntamento: si svolgerà a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno. Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera suVideo Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Tra i cantanti ci saranno anche: Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors, Ultimo.

Continua il grandissimo successo dei Pinguini Tattici Nucleari. La band suonerà a Firenze presso il Mandela Forum il 3 maggio e ancora il 4 maggio. A seguire: 7,8, 10 e 11 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Il 15 e 16 maggio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ancora il Forum di Assago (Milano) il 17 maggio, il Palapartenope a Napoli il 20 e il 21 maggio. 24 e 25 maggio al PalaFlorio di Bari. Infine 28 e 29 maggio al PalaRescifina di Messina. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Dopo l'incredibile debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l'anno d'oro della band e l’en plein di sold out per il tour indoor nei palazzetti, i Pinguini Tattici Nucleari si preparano a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli stadi.

Queste le date prime date annunciate del nuovo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

HELLO WORLD - TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 - Reggio Emilia - RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 - Milano - STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 - Treviso - ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 - Torino - STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 - Ancona - STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 - Firenze - VISARNO ARENA

28 giugno 2025 - Napoli - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 - Roma - STADIO OLIMPICO

Loredana Bertè continua con il "Manifesto - tour teatrale 2024". Il 4 maggio presso l'Auditorium Portorose (SLO). Il 20 maggio sarà a Brescia presso il Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum. Il 24 maggio al Teatro Colosseo di Torino. Seguirà, dal mese di luglio, il "Ribelle Summer Tour", con cui girerà l'Italia. Alcune date sono state posticipate, tutte le info si trovano sul sito ufficiale della cantante.

Inizia proprio stasera, 2 maggio, l'Unolugged Club Tour di Enrico Nigiotti. 2 maggio largo venue e a Roma, poi il 7 maggio al Locomotiv Club di Bolognam il 9 maggio all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 10 alla Hall di Padova, il 14 al Santeria Toscana 31 di Milano. E ancora 17 maggio presso il "The Cage" di Livorno e infine a Firenze presso il "Viper Theatre".

Anche Levante prosegue con il tour nei teatri. Stasera al Teatro Lyric di Assisi. Poi il 4 maggio al Teatro Verdi di Pisa. Il 7 maggio a Napoli. Quindi il 10 maggio Gran Teatro Geox di Padova, l'11 al Gran Teatro Morato di Brescia e ancora il 13 al Politeama Genovese di Genova, il 16 a Trento presso l'Auditorium S.Chiara e il 19 a Udine, presso il Teatro Nuovo G.Da Udine.

Per i biglietti dei concerti si consiglia di visitare i siti ufficiali dei singoli artisti o TicketOne.it.