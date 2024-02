Quali sono i dieci concerti più attesi di marzo 2024

Febbraio si avvicina al termine e c'è ancora il tempo per acquistare dei biglietti per ascoltare live gli artisti italiani (e non) più amati. Ecco 10 artisti che si esibiranno in Italia a marzo 2024.

1. Depeche Mode

Un gruppo così famoso nel mondo non può non essere citato. Tuttavia, come si poteva immaginare, tutti i biglietti sono sold out. Sia la data di Torino (23 marzo), sia quelle di Milano (28 e 30 marzo) sono sold out.

2. James Blunt

Il 2 marzo alle ore 20:30 il cantautore britannico si esibirà al Forum di Assago (Milano).

3. Gazzelle

Mentre le date di Padova, Milano, Bari e Firenze sono già sold out, ce ne sono delle nuove ancora disponibili. Come il 12 marzo al Forum di Assago (Milano), il 16 marzo al Palasele di Eboli, il 24 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

4. Fred De Palma

Il rapper si esibirà a Senigallia preso il "Mamamia" il giorno 16 marzo alle 22:00, poi a Modugno presso il "Demodè Club" alle 21:30 del 17 marzo. E ancora all'"Orion" di Ciampino (19 marzo ore 21), presso "Hall" di Padova (22 marzo ore 21:00) e infine al Fabrique di Milano, il 24 marzo alle ore 21:00.

5. Clara

La cantante, reduce dal Festival di Sanremo, sarà a Padova ("Hall") il 17 marzo, il 20 marzo al "Viper Theatre" di Firenze, il 21 marzo a Roma a "Largo Venue", poi a Pozzuoli il 24 marzo presso il "Duel Club" e infine a Milano il 26 marzo presso i "Magazzini Generali".

6. Paola Turci

Paola Turci torna live il 1 marzo a Genova ("Teatro della Tosse"), il 15 marzo a Piacenza ("Teatro President") e infine a Bassano del Grappa il 22 marzo presso il "Teatro Remondini".

7. Gio Evan

Gio Evan fa pienone di eventi. Il 1 marzo all'"Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone", poi a Firenze il 6 marzo presso il "Teatro Puccini", 11 marzo a Napoli ("Teatro Acacia"), 12 marzo a Spoleto ("Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti"), 14 marzo ad Ancona ("Teatro delle Muse"), 18 marzo a Firenze ("Teatro Puccini"), 20 marzo a Ravenna ("Teatro Alighieri"), 21 marzo a Trento ("Teatro Auditorium Santa Chiara"), 22 marzo a Venaria Reale ("Teatro della Concordia") e poi nuovamente il 23 marzo, 28 marzo a Bologna presso il "Teatro Duse".

8. Ron

Il 3 marzo Ron sarà al "Palazzo dei Congressi" di Roma, mentre il 16 marzo a Foggia presso il "Teatro del Fuoco".

9. Massimo Ranieri

Ranieri si esibirà il 6 marzo a Firenze presso il "Teatro Verdi", poi il 24 marzo a Reggio Calabria presso il "Teatro Cilea", due giorni dopo a Ragusa al "Teatro Duemila", il 27 marzo a Messina al "Teatro Vittorio Emanuele" e infine a Catania il 28 marzo, presso il "Teatro Metropolitan".

10. Dolcenera

L'8 marzo Dolcenera canterà all'"Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone" di Roma.

Tutti i biglietti sono disponibili su TicketOne.it