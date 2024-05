Com'è che il Concertone del Primo Maggio è diventato Sanremo

Per vedere la vera faccia del Concertone del Primo Maggio ‒ quello "ufficiale" dei sindacati e della Rai, ieri in via eccezionale al Circo Massimo e non alla solita Piazza San Giovanni, come dal 1991 ‒ bisogna guardarsi la diretta del pomeriggio e affidarsi a pesci più o meno piccoli. Lì c'è davvero in cosa si è trasformato, nel bene e nel male. Tipo la sequenza di Leo Gassman a torso nudo con il cappello da Pikachu e la bandiera della Pace e Olly che manda baci alla fan in prima fila, senza dire mezza parola sulla Festa dei Lavoratori; non sarà l'unico, e anche la diretta serale darà indicazioni di questo tipo. È il Concertone del 2024.

Ok, che sarebbe stata un'edizione debole si era capito subito, con la platea decimata dal diluvio universale, i problemi tecnici ovunque, i tre conduttori (Ermal Meta, Noemi, BigMama) chiamati a metterci una toppa di mestiere, non fosse che il loro mestiere è un altro. Ma da qui a ritrovarsi con una dei capitoli politicamente meno rilevanti della storia della manifestazione ‒ tenendo conto del momento storico, poi, e della Rai di oggi ‒ ce ne passa. E invece non c'è stato niente da ricordarsi, a parte Meta che nel nubifragio imbraccia la chitarra e intrattiene i pochi rimasti, mentre i tecnici salvano un impianto nel pallone.

Un Sanremo 2.0

Il fatto è che quando undici anni fa Massimo Bonelli, con la sua iCompany, ne ha preso la direzione artistica, che tutt'ora detiene, si era a un punto morto. Il Concertone era stato sinonimo di musica e politica, non certo per un format che ha sempre fatto acqua ‒ da una parte una scrittura abbastanza improvvisata e messa insieme con lo scotch, dall'altra la Rai che fa la Rai, e risponde prima ai politici che agli artisti ‒ ma per gli ospiti. Negli anni novanta i temi sociali erano dirimenti nella canzone italiana, o se non lo erano vigeva comunque un atteggiamento abbastanza intransigente, antagonista, in parte della scena alternativa, che peraltro tirava molto a livello di numeri. Così il Concertone, a suo modo, con loro, aveva un senso, un appeal. Poi quella generazione ha sentito il peso degli anni, tutto si è trasformato in un cliché e Bonelli, per rilanciare la formula, ha svecchiato il cast e proposto nomi più rappresentativi di come va il paese.

È ciò che è successo in contemporanea a Sanremo, e infatti tanti nomi di quest'anno vengono dall'Ariston. Il risultato è stato lo stesso, un grande successo di giovani, giovanissimi e discografici, che trovano il Concertone finalmente attraente. Problema: il contenuto politico e sociale è sparito dai pezzi quanto dall'orizzonte narrativo e di rivendicazione degli artisti pop, urban e rap che ieri erano al Circo Massimo. E il Concertone, soprattutto, non è Sanremo: non servono forzature, ma almeno la consapevolezza di cosa si vuole dire, di dove si è e il resto, sì. Sennò si finisce con esibizioni innocue, da Festivalbar, in cerca di visibilità e promozione, come una sfilata qualsiasi, su un palco nato invece come serbatoio di polemiche e provocazioni, per spettinare un pubblico che, ci sta, magari non è così interessati alla politica. Un peccato.

A che serve?

Tra i nomi di punta ‒ facciamo Ultimo, Geolier e Mahmood ‒ l'unico a essersi esposto è Geolier, parlando di disuguaglianze e carceri. Mahmood ha portato a casa il set migliore della serata, ma non è dal rendimento ‒ storicamente minato da problemi tecnici, e ieri non abbiamo fatto eccezione ‒ che si misura l'impatto di un artista al Concertone, ma dalla sua portata iconografica, di pensiero, dal dibattito che crea. Perfino un colosso Ultimo è passato in sordina: suggestivo l'abbraccio del pubblico, sì, ma quando in passato c'erano state altre grandi popstar (Ligabue, Zucchero, lo stesso Vasco Rossi) avevano rimarcato di più, per esempio, la loro dimensione operaia. Di lui, come dei vari Coez e Frah Quintale, Rose Villain e Negramaro, stamattina ci restano dei bei concerti, che però c'entrano poco con un contesto sociale così: avrebbero potuto farli ovunque, identici, e sarebbe stato lo stesso.

Per trovare un senso oltre la passerella bisogna affidarsi al santino di Piero Pelù allora (peccato, però, sia sfumato sul finale per motivi di orario), o direttamente ad outsider come gli Ex-Otago e La Rappresentante di Lista, a Cosmo con la bandiera della Palestina nell'imbarazzo generale. Vent'anni fa sarebbero stati lo standard, oggi sono un'eccezione. È indicativo anche il fatto che si sia parlato tanto dell'intervento di Morgan, un'invettiva sullo stato dell'arte rivolta "ai politici" che all'epoca avrebbe trovato cittadinanza nel pomeriggio di gloria di qualche band indie che come Dumbo con la piuma volava per un quarto d'ora ‒ e invece oggi sembra chissà quale dichiarazione roboante.

Va anche detto che la Rai ha disincentivato gli artisti a fare monologhi per motivi, si pensa, politici, limitandoli a un messaggio ciascuno da far leggere in apertura ai conduttori (controllo preventivo?), relegando tutto a fuori programma più o meno tollerati. Il gioco è venuto facile, contando che di fronte c'è una generazione di musicisti spesso un po' superficiale se si tratta di esporsi su certi argomenti, con i pochi più attenti che ormai vanno al Primo Maggio Libero e Pensante di Taranto (una sorta di contro-manifestazione in cui si fanno nomi e cognomi). Ma non serve prendersela con gli ospiti, che rappresentano uno specchio sincero del tempo, va bene così. È il contenitore, semmai, che in momenti del genere dovrebbe metterci una pezza ed essere più forte delle solite letturine senza pathos né artigli, pure abbastanza indietro rispetto a dove il dibattito sul lavoro di parte della generazione zeta (ma non solo) è arrivato sui social. Altrimenti, appunto, si parla di Sanremo, o del Festivalbar: belli, per carità, ma il Primo Maggio è un'altra cosa.