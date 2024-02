Cosa sono i "Cileni ripieni di zucchero" di Mahmood

Nuovi biscotti in commercio? No. Sfatiamo subito questo dubbio: i "Cileni ripieni di zucchero" non sono dolcetti che possiamo comprare al supermercato, ma un semplice errore di ascolto. Proprio com'era successo per la canzone "Mariposa" di Fiorella Mannoia, in cui sembrava che la cantante avesse pronunciato una bestemmia sul palco dell'Ariston, anche con "Tuta gold" di Mahmood si è creato un incidente simile (anche se molto meno fastidioso) chiamato in termini tecnici .

"I gilet neri pieni di zucchero", questo è un verso del ritornello del brano con cui il cantante ha gareggiato a Sanremo 2024, ma in molti, vista la velocità con cui Mahmood pronuncia le parole, hanno capito "cileni ripieni di zucchero". Un errore che, come spesso accade sui social, si è trasformato in un caso mediatico con centinaia di meme pubblicati su X e Instagram. Ad alimentare il divertente equivoco lo stesso Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, condividendo nelle sue storie un post in cui i "Cileni ripieni di zucchero" sono diventati dei dolciumi della Mulino Bianco. "My Fav", ovvero i miei favoriti ha scritto a corredo della story.

Insomma nulla di più lontano dalla realtà anche perché i "gilet neri pieni di zucchero" potrebbero essere ricollegati allo spaccio di stupefacenti: la canzone del 31enne è un racconto-denuncia delle esperienze che ha vissuto da bambino, e adolescente, nel suo quartiere, tra bullismo e abbandono del padre che lo hanno portato alla creazione di una corazza protettiva ("tuta gold"). Per questo il riferimento alla droga potrebbe essere il più plausibile.