È morto Dj Franchino, addio alla voce della notte italiana

È morto Dj Franchino, al secolo Francesco Principato, voce iconica della musica elettronica. Aveva iniziato come parrucchiere ma dopo aver iniziato a lavorare nelle discoteche ha impresso una impronta iconica al mondo della notte italiana: con la sua voce, sovrapposta alle selezioni house e techno ha animato i dancefloor italiani e all'estero.

Le selezioni della sua musica uscivano dalle discoteche della riviera romagnola e di Ibiza per diventare vero oggetto di culto sul finire degli anni '90. Il suo nome a cavallo del secolo ha segnato la storia della disco italiana.

Dj Franchino è morto nella mattinata di oggi, domenica 19 maggio dopo diversi giorni di ricovero. Viveva a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. I funerali si terranno in forma strettamente privata come annunciato dalla famiglia.

Attivo fino alla fine, aveva festeggiato a suo modo il 71esimo compleanno, ovviamente sul dancefloor. L'ultimo regalo di una icona della musica.