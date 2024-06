Tim Summer Hits, Carlo Conti: "Libertà sul palco. Fedez? Ci sarà". Delogu parla di De Martino

Oggi, lunedì 3 giugno, presso la Sala delle Bandiere del Campidoglio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Tim Summer Hits. Tornano, infatti, anche quest'anno i concerti che animeranno le serate Rai, con la "promozione" su Rai Uno. Presenti, in sala, i conduttori - Andrea Delogu e Carlo Conti - oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'Assessore Alessandro Onorato e altre figure rilevanti per l'organizzazione dell'evento. Durante la conferenza, Conti e Delogu hanno risposto alle domande dei giornalisti e rivelato anche alcune new entry del già numeroso cast. Ecco le dichiarazioni e le informazioni sui concerti.

Quando e dove si tengono i concerti

La kermesse musicale di Rai 1, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, torna a Roma, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo da martedì 11 a venerdì 14 giugno.

Quando e dove vedere i Tim Summer Hits

Il programma andrà in onda su Rai Uno in prima serata e in contemporanea su Rai Radio 2. Quando? La data di esordio è venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglioe di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata.

I cantanti: data per data

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco ogni sera e, nello specifico:

Martedì 11 giugno - Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D'Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai, The Kolors.

Mercoledì 12 giugno: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D'Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Giovedì 13 giugno - Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D'Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain, Tony Effe.

Venerdì 14 giugno – Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Mr. Rain, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchi E Poveri, Santi Francesi, Sarah, Umberto Tozzi.

Le dichiarazioni di Andrea Delogu e Carlo Conti

La confermatissima Andrea Delogu ha dichiarato: "Sono molto felice, io al Tim Summer Hits mi sento come a casa. Ci sono nata e sono cresciuta insieme alla kermesse. Sono felicissima di stare a un grande professionista come Carlo e soprattutto un amico. Stefano De Martino e Nek? (passati co-conduttori, ndr) Stefano è un grande amico e con Nek siamo dello stesso paese".

Conti, invece, ha detto: "Sono felicissimo, in tempi non sospetti sono stato chiamato per questa cosa. Era un momento particolare. La Fiorentina stava per giocare la semifinale di Conference, lui mi ha chiamato prima della partita. La Fiorentina ha passato il turno e sulla scia dell’entusiasmo ho detto di sì (ha detto ridendo, ndr). A parte gli scherzi, per me essere a questo evento per il popolo e in piazza del popolo a Roma è un onore. Ammiro Delogu fin da tempi non sospetti. Quando poi Salzano (Fondatore Friends&Partners, ndr) mi ha richiamato e mi ha detto il cast, ho detto: ‘Va bene, fai prima a dire chi non c’è’. Abbiamo fatto dei nomi importanti e c’è un motivo: Venditti, Raf, Tozzi.. sono lì perché sono stati protagonisti di un periodo importante di un’estate. Verranno a festeggiare i loro singoli brani estivi, ad esempio Raf festeggerà “Self Control’. Saranno notti speciali, Venditti canterà Notte Prima Degli Esami”.

Poi, rispondendo alle domande della stampa presente, Conti (che condurrà il prossimo Festival di Sanremo) ha affermato: "Io adesso credo di lavorare meno rispetto agli anni passati e continuerò a fare così. Sanremo? Ci sono degli step ben precisi. Ora lavoro sul regolamento, poi ci sarà l’ascolto delle nuove proposte, poi i big e poi come ultima cosa le persone che condurranno con me sul palco dell’Ariston. Tutto dipenderà dai brani". Infine, parlando di eventuali interventi degli artisti sul palco del Tim Summer Hits e di prese di posizione sui conflitti internazionali che sono in corso, Conti ha chiarito: "Il palco è libero. Non si devono offendere le religioni. Si può dire qualsiasi cosa purché non ci siano offese. Fedez? Sì, ci sarà".

Le parole del Sindaco Gualtieri

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha detto: "Per noi la musica è importantissima. Una città per essere una città dove si vive bene deve avere cura degli appuntamenti musicali. Siamo riusciti a portare a Piazza del Popolo, gratuitamente, tantissimi artisti di alto livello per ben 4 serate con 4 bellissimi concerti con tantissimi nomi".