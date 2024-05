Eurovision, Paesi Bassi fuori dalla finale: squalificato Joost Klein. La polizia sta indagando

A poche ore dalla finale dell'Eurovision Song Contest un concorrente è stato squalificato. I Paesi Bassi non saranno in gara in quanto sul loro rappresentate, il cantante Joost Klein, sta indagando la polizia svedese in seguito a una "denuncia presentata da una membro femminile della troupe di produzione in seguito a un incidente avvenuto dopo la sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale procede, non sarebbe appropriato che lui continuasse nel concorso". È quanto comunicato in una nota gli organizzatori dell'Eurovision senza aggiungere nessun altro dettaglio sul perché della denuncia.

"Desideriamo chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcuni media e alle speculazioni sui social media, questo incidente - si legge ancora nella nota - non ha coinvolto altri concorrenti o membri delle delegazioni. Abbiamo una politica di tolleranza zero verso i comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale del concorso". "Alla luce di ciò il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è stato considerato una violazione delle regole del concorso. La Finale del 68° Eurovision Song Contest andrà avanti ora con 25 canzoni partecipanti", queste le ultime parole del comunicato.

Il cantante 26enne è sotto inchiesta da parte della polizia svedese, ma è in stato di libertà: secondo quanto è stato riportato dall'emittente pubblica svedese Svt contro Joost Klein penderebbe una denuncia per "minaccia illegale" che potrebbe anche essere di carattere verbale, al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Chi è Joost Klein

Klein ha 26 anni, è uno YouTuber e cantante. Ha perso i genitori da bambino ed è stato cresciuto dal fratello e dalla sorella. La canzone, Europapa, con cui gareggiava all'Eurovision racconta la sua storia, quella di un orfano che viaggia per l'Europa. In particolare era dedicata a suo padre: "Lui è una delle mie più grandi ispirazioni. Mi ha insegnato ad avere una mente aperta. Mi ha insegnato a non guardare le etichette. Semplicemente le persone sono persone".