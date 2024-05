Fedez, il nuovo tormentone estivo (con Emis Killa): l'anticipazione

Mentre da una parte di susseguono le notizie che riguardano aspetti privati e legali di Fedez, dall'altra c'è la musica. Sì perché il rapper milanese ha "annunciato" di recente il suo nuovo singolo, che potrebbe diventare uno dei tormentoni estivi. A rivelarne una parte, è stato proprio lo stesso Fedez, oggi 23 maggio.

Non si conosce il titolo, nè gli autori, nè tantomeno quando uscirà. Quello che è noto, invece, è che si tratta di un feat. Ovvero Fedez non canta da solo. Insieme a lui, infatti, c'è Emis Killa. Quest'ultimo, sempre via social, ha commentato: "Singolo spacca-radio presto fuori". Anche Emis Killa ha ripubblicato il filmato con una piccola anticipazione della canzone.

Lo spoiler della canzone (video)

A pubblicaro è stato (evidentemente concordandolo con i due cantanti) il rapper "El Matador", seguito su TikTok da 447mila follower e con 13,7 milioni di "mi piace". Il sound è quello ritmato tipico dei tormentoni. Alcuni commenti sotto al filmato: "Totalmente inaspettato", "Fedez sta ritornando", "Voglio Fedez che rappa, però hit assurda". Insomma, le premesse ci sono: il pubblico premierà la canzone? E soprattutto: quando uscirà? Non resta che attendere.

Con tutta probabilità la canzone verrà portata dai due cantanti anche sul palco del Future Hits di Radio Zeta. Proprio oggi, giovedì 23 maggio, Radio Zeta e RTL 102.5 hanno pubblicato un post in cui hanno spiegato che alla line up dell'evento si sono aggiunti Emis Killa e Fedez (ecco quando e dove seguire l'evento).