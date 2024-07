Funerali di Pino D'Angiò, il figlio Francesco: "In te ho visto il dolore immenso, la vita straripante"

Si sono tenuti oggi, martedì 9 luglio, nella Parrocchia Santissimo Salvatore di Pompei, sua città natale, i funerali di Pino D'Angiò, il cantautore morto all'età di 71 anni. È stata una cerimonia intima, ma molto partecipata a cui, oltre ai famigliari, agli amici di una vita e ai rappresentanti delle istituzioni, hanno presenziato anche i Bnkr44, il gruppo che ha portato sul palco di Sanremo per l'ultima volta D'Angiò con una cover del suo più grande successo, quel "Ma quale idea", considerato il primo rap italiano.

Particolarmente emozionante il discorso del figlio di Pino, Francesco, nato dall'amore per la compagna di una vita, Maria Teresa. "Ho immaginato così tante volte questo momento, cosa sarebbe accaduto, i volti e le sensazioni... Poi è arrivato, tutto insieme", le parole del 43enne riportate dal Corriere di Salerno: "In te ho visto la curiosità, la bellezza, il dolore immenso, la vita straripante, la forza di cento uomini, la risata e le lacrime salate come il mare. Quel mare che ci piaceva tanto, specialmente quando era agitato. E dove nelle notti d'estate, respirando lo iodio, parlavamo di noi, di cosa ci tocca dentro, di quale musica ci fa stringere lo stomaco (...) Ho capito da tempo e da te che i grandi uomini sono forti ma anche molto stanchi. Forza e stanchezza sono uniti da un sorriso che per me, che per noi, è sempre stato il tuo".

La famiglia di Pino D'Angiò

La vita privata di Pino D'Angiò è stata arricchita da un solo grande amore, quello per la moglie Maria Teresa sposata nel 1979. Due anni dopo nacque il loro unico figlio, Francesco. "Cosa ho capito della vita? Che senza una famiglia, l'amore di una moglie - Maria Teresa, che mi sopporta dal ’79 - e la fede non vai da nessuna parte" confidò in un'intervista nel 2020 ad Avvenire D'Angiò, ribadendo così la solidità di un legame lungo più di 40 anni. E proprio in quella occasione, parlando del figlio, rivelò un tenero aneddoto: "Quando Francesco era piccolo e mi divertivo un mondo a fare il papà a tempo pieno mi accorsi che un giorno era giù di corda: a scuola gli avevano dato il classico tema “parla della tua famiglia” e questo povero bambino scrisse che i suoi non erano sposati e il papà di mestiere faceva il cantante... Un trauma" raccontò sorridendo. "Per fortuna non ha scelto di fare il cantante" spiegò poi: "Fa un mestiere che non sapevo neppure esistesse, il “lobbysta”: cura i rapporti tra le aziende e gli enti governativi, insomma interviene affinché le leggi non danneggino le industrie. Questo è quello che ho capito".

Pino D'Angiò ha avuto gravi problemi di salute negli anni: ha superato sei operazioni alla gola, due tumori polmonari, una trombosi agli arti inferiori, un infarto e un arresto cardiaco. E anche un sarcoma diagnosticato nel 2005. Nonostante le operazioni alla gola, D'Angiò ha continuato a cantare: "Dopo sei recidive di cancro alla gola canto senza corde vocali. Credo di essere l’unico al mondo: mi sono ricostruito una tonalità apprezzabile, in linea con quella che avevo, ma ancora più bassa", disse. E ancora: "La vita, anche quando è drammatica, difficile o complicata è troppo bella, unica ed importante per non essere vissuta".