Gaza, Fiorella Mannoia attacca Meloni: "Dovevate votare per cessate il fuoco, dove eravate?"

È scontro tra Giorgia Meloni e Fiorella Mannoia a proposito di quanto accaduto a Gaza nelle scorse ore. Come noto nella striscia hanno perso la vita oltre cento persone. Scrive Meloni, nella mattinata di oggi: "Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza". E ancora: " È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi". Immediata la replica di Mannoia, che si scaglia contro il governo non per la prima volta: "Questo post è uno scherzo? Quando dovevate votare per il cessate il fuoco dove eravate?", scrive. Migliaia di like al suo tweet.

Nelle scorse settimane Mannoia si era schierata in favore di Ghali, che dal palco di Sanremo aveva gridato "stop al genocidio": "Manifestare è un diritto. Io non ero lì, non ho visto cosa è successo, non sono d'accordo con le minacce che sono sempre da condannare, ma gli artisti devono essere liberi di esprimersi e di dire sempre quello che pensano", aveva spiegato. "Non mi pare abbia detto niente di scandaloso, Ghali ha denunciato quello che sta succedendo, ed è sotto gli occhi di tutti".

Cosa è accaduto a Gaza

Quattro del mattino del 29 febbraio, un convoglio di circa 30 camion arriva sulla costa di Gaza City per consegnare cibo ai palestinesi dopo settimane di stop agli aiuti nel nord della Striscia. Il convoglio è scortato dalle Forze di sicurezza israeliane. Migliaia di persone disperate si accalcano verso la colonna di tir per ricevere cibo; a quel punto partono i colpi dell'esercito israeliano. Almeno 112 vittime e 700 feriti è il bilancio fornito da Hamas. Diversa la versione di Israele, che in un primo momento ha ammesso di aver sparato per poi affermare che la maggior parte dei civili è il risultato del "calpestio e dell'investimento da parte dei camion degli aiuti", riporta The Times of Israel.