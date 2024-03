Gazzelle in concerto a Padova, la toccante dedica a Giulia Cecchettin: video

È partito da Padova, venerdì 8 marzo, il nuovo tour di Gazzelle, "Dentro x sempre". Il cantautore romano ha avuto un pensiero speciale per tutte le donne, visto la ricorrenza, ma ha emozionato i presenti con un gesto inaspettato di cui nemmeno il suo staff era a conoscenza.

Fatto il suo ingresso all'Arena Spettacolo Padova Fiere (sold out), Gazzelle ha parlato per qualche minuto con il pubblico "Grazie mille regà, era da un po' che non venivo a Padova. Sono molto contento, vi voglio bene. Oggi è la festa delle donne, quindi auguri a tutte le donne. In particolare voglio dedicare questo concerto a Giulia Cecchettin".

Un messaggio importante da parte dell'artista nella giornata internazionale dei diritti delle donne, ma soprattutto un appello potente - attraverso la musica - contro la violenza di genere. Gazzelle era tra gli artisti preferiti di Giulia Cecchettin - la 22enne di Vigonovo uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato - e questa dedica nella città che spesso frequentava è stata una delle emozioni più forti del live, accolta dagli applausi e dalla commozione del pubblico.