Geolier vince sempre, perché non si tradisce mai

Ciò che è successo a Geolier negli ultimi mesi è, di fatto, un processo di nazionalpopolarizzazione con pochi simili a questi livelli: tanto per scelta e un minimo per inerzia, da quando a febbraio ha partecipato a Sanremo è diventato un artista di tutti; di quelli, insomma, che stanno sullo sfondo di qualsiasi discussione, appartengono a genitori e figli, uniscono borghesi e quartieri popolari, e ok, sono affare della generazione zeta, ma interessano anche agli altri, più di quanto succeda a Lazza e senz'altro in maniera più profonda di Sfera Ebbasta, che per tanti è ancora un oggetto misterioso, inspiegabile. Geolier no, Geolier lo hanno visto tutti all'opera all'Ariston, con I p’ me, tu p’ te – che ha aggiunto la dance a un suono in vece molto più scuro e trap – si è preso l'ultimo step che gli mancava per sdoganarsi ovunque, cioè i passaggi in radio. Il rischio è il solito: bruciarsi, snaturarsi, svuotarsi; diventare, ecco, uno dei tanti.

Il rap che parla a tutti

Il nuovo album Dio lo sa certifica questo passaggio di immaginario e percezione, ma deve vedersela con parecchi fantasmi, che non si esauriscono con il fatto che, pur di non tradirsi, canta ancora in dialetto. Il discorso va oltre, nel senso che il precedente Il coraggio dei bambini, nonostante sia stato il più venduto del 2023, era un lavoro rivolto a una fetta precisa di pubblico, principalmente napoletani per possibilità di rivedersi e rappresentanza, in cui Geolier è un campione, e giovanissimi in generale, che si sono trovati subito nel suo linguaggio – peraltro oltrepassando tante antipatie antimeridionaliste venute fuori a Sanremo – di racconti di strada e saggezza da ragazzino prodigio, cresciuto in fretta, ma anche con un look, dei testi e dei valori che propendono più verso il bravo ragazzo che il gangster. Ecco, stavolta no, c'è da misurarsi con tutti, banalmente con tutte le fasce d'età di tutta Italia, nonostante il dialetto. E poi, se prima i pezzi erano 18, ora sono addirittura 21, e contando che alle spalle c'è un anno mezzo di lavoro sembra una catena di montaggio fordista (in mezzo dovrebbe esserci stato anche un disco intergenerazionale con Luchè, che pare già pronto ma forse rimandato a data da destinarsi, tiè).

E invece. E invece Geolier tiene botta, anzi dimostra che avere aperto le finestre – nel modo giusto, nella misura giusta – gli ha fatto bene. Dio lo sa è un disco maturo, nel senso di più vario e compatto, centrato, di Il coraggio dei bambini, che alla lunga era claustrofobico, parlandosi addosso e non andando oltre i generi. Il che, intendiamoci, è stata una fortuna, ma forse Geolier per primo ha capito che c'era bisogno di uscirne. E questo, ecco, ne esce eccome, anche se il talento principale resta quello di tenersi in una cornice strettamente rap, con un'opera imbevuta di cultura hip hop – di cui Geolier è appassionato, adepto, perfino studioso, motivo per cui è stato subito benedetto dai colleghi della generazione precedente. Ma fuori da lì c'è tutto il resto che gli permette di spiccare sugli altri, dalle influenze della musica popolare partenopea, neomelodico su tutti (testi romantici, ritornelli), alla latina e all'elettronica già vista a Sanremo. Rispetto, di nuovo, a un Lazza, che con 100 messaggi ambisce a diventare una sorta di nuovo classico, e non c'è niente di male, Geolier fa una cosa in parte perfino più rischiosa: contagia il suo mondo con ciò che gira intorno, in un gioco di equilibri pericoloso, che però tiene.

Anche i brani con dentro i pezzi da novanta, che in teoria dovrebbero garantire i numeroni, tengono abbastanza la barra dritta rispetto a quanto fatto finora, da Una vita con Shiva (forse l'episodio più pop del lotto, va detto) a Idee chiare con lo stesso Lazza e Io t' o giur con Sfera Ebbasta. L'unico, proverbiale passo più lungo della gamba è la famigerata Ultima poesia con Ultimo, una sorta di mostro di Frankenstein che su un terreno, diciamo, urban cerca un punto di contatto tra due mondi, perlomeno sonori, lontani, e alla fine non accontenta nessuno. In particolare Geolier, che altrove nel disco dimostra di trovarsi a proprio agio con la melodia, ma evidentemente meno con la tradizione rappresentata di Ultimo. La controprova, tra l'altro, è nel fatto che proprio Ultima poesia è una sorta di ecomostro, che non c'entra niente, immerso in un paesaggio invece denso e vivace, dove si alternano pezzi d'amore, altri introspettivi, hit annunciati e martellate vere e proprie, al netto di beat con slanci perfino country. Insomma, tutto ciò che si chiede, oggi, a un disco grossomodo urban.

Il segreto di Geolier

O meglio, anche no. Cioè, dischi del genere si ricostruiscono anche in laboratorio, con il bilancino, e non è su queste scale di misura che, alla fine, si calcola il successo di un Geolier, né quello che di sicuro verrà per Dio lo sa. Semmai, è in un'idea di purezza che avvolge il tutto, e va dal fatto che il disco è stato promosso a Napoli, con la gente dei quartieri con cui è cresciuto, e non con interviste, e arriva ai testi stessi dell'album, che parlano meno di strada e più di sentimenti, decisioni, sassolini da togliersi, avercela fatta e restare umili. Viene da sé: crescere e avere successo, ma non cambiare. Lui lo ripete in maniera più o meno esplicita, deve tutto a ciò che è stato finora e non è qui per tradirsi. Il punto è che non si limita alle parole, ma lo fa davvero. D'altronde, c'erano due modi per capitalizzare un talento enorme e annunciato come il suo: agire pure con legittimo aziendalismo, o restare incollati alle radici, accettando dei sacrifici; ha scelto la seconda strada, e c'è più gusto così.