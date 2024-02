Geolier all'università Federico II per una lezione agli studenti, è polemica: la replica del rettore

Reduce dal successo del Festival di Sanremo, Geolier è stato invitato all'università Federico II di Napoli per incontrare gli studenti. L'iniziativa, tuttavia, ha suscitato qualche polemica come quella dell'economista Carlo Cottareli che dopo aver saputo dell'invito per l'artista napoletano a tenere una lezione presso l'ateneo partenopeo, ha commentato su X: "Sarò retrogrado, ma proprio non capisco perché l'Università di Napoli abbia invitato Geolier a tenere una lezione nell'ateneo partenopeo. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all'Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare “sono solo canzonette…”". Tra i tanti che hanno difeso l'iniziativa c'è stato anche Roberto Vecchioni: "Questo non ha capito niente, perché Bennato era ironico. Non ha capito un cavolo di niente…" ha detto il cantautore e professore nel talk show di Massimo Gramellini su La7: "Dietro c'è soprattutto l'invidia. Perché Napoli è un regno dal 1200, quando altrove pascolavano capre… Napoli è una città immensa, ha inventato la musica e questo modo di esprimersi".

Adesso a replicare alle critiche è stata anche l'università nella persona del suo rettore Matteo Lorito: "Le polemiche non ci interessano e non ci fermano. Noi lo abbiamo invitato non per dargli un premio o per fargli tenere una lezione ma per incontrare, raccontarsi, confrontarsi con i nostri studenti, giovani come lui. Questa è la funzione di un'università, non certo quella di fare spettacolo o altro" ha dichiarato il rettore citando poi una battuta dello stesso Geolier: "In un suo video ha detto 'io spero di essere capito': ecco, diamo la possibilità a questo giovane di farsi capire". Lorito non si è detto meravigliato delle critiche ricevute: "È difficile fare cose che siano diverse dai soliti esami, lezioni e ricerca e che non accendano polemiche. Ma noi accettiamo di buon grado, come sempre, coloro che esprimono dissenso" ha proseguito: "Probabilmente queste persone temono che possa essere esaltato un certo stile di vita - è già successo con la serie 'Gomorra' - ma non crediamo sia così per Geolier, che può aver fatto cose non virtuose ma è un artista che riesce a parlare ai giovani e può darci una chiave per arrivare a loro, a quei ragazzi che sono attratti dal suo personaggio, dalla sua musica e dal suo show. Lui viene molto volentieri e il fatto che è pronto ad esporsi è già un buon segnale. Dunque, i critici siano rassicurati da questo".

E ancora: "Geolier lancia un messaggio forte, che ovviamente preoccupa perché ha un background particolare, perché racconta un mondo complicato e verità forti con una modalità artistica forte" ha aggiunto il professore: "Tutto questo gli consente di arrivare anche ai giovani che esprimono difficoltà, che vivono una condizione sociale di sofferenza, di mancanza dello Stato, di volontà di riscatto. E Geolier, che è come loro ed è riuscito a fare qualcosa di straordinario si inserisce perfettamente nel messaggio che vogliamo mandare: 'se hai talento, se segui il tuo talento e ti impegni puoi arrivare anche a grandi risultati, come è stato per lui".