Ghali rompe il silenzio dopo le polemiche: le sue parole

Per la prima volta da domenica 11 febbraio, giorno della diretta di sei ore di Domenica In post Festival di Sanremo, Ghali ha rotto il silenzio. Il rapper, arrivato quarto con 'Casa mia' alla kermesse, ha pubblicato un post su Instagram che è una chiara risposta alle polemiche su censura, non censura, posizioni pro Palestina e contro Israele in cui si è trovato al centro dopo aver parlato sul palco dell'Ariston dei morti nella striscia di Gaza.

"Stop al genocidio". Queste tre parole di Ghali, pronunciate dopo la sua esibizione, hanno suscitato molte reazioni tra cui quella dell'ambasciatore israeliano, Alon Bar, che ha ritenuto "vergognoso" che "il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile" e del sottosegretario della Lega, Alessandro Morelli, che ha proposto un daspo per gli artisti che utilizzano impropriamente il palco di Sanremo. Posizioni che hanno suscitato altrettante reazioni sia dal mondo della politica che da quello dello spettacolo visto anche la nota letta da Mara Venier alla fine della diretta di domenica e per cui è stata accusata di faziosità e censura (accuse a cui ha risposto).

"Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c’è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne", questo ha scritto il rapper in risposta al caos suscitato dalle sue parole all'Ariston.