Gianluca Grignani smentisce il ricovero in ospedale: "Non ero lì per me" (video)

Con un video pubblicato tra le sue storie Instagram Gianluca Grignani ha smentito la notizia secondo cui sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in un locale della provincia piacentina. "Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire per chi. È uscita la notizia, sinceramente non ho voglia di parlarne. Ci vediamo ai concerti,", ha chiarito il cantante negando la versione circolata nelle scorse ore: "Non ho avuto nessun calo di pressione, ci siamo capiti. E poi, sentite, che palle. L'altra volta dicevano che avevo bestemmiato, ora che ho avuto un calo di pressione, la prossima che cammino sulle acque".

Secondo quanto riportato, Grignani avrebbe trascorso la notte tra domenica 3 e lunedì 4 all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza dopo essere stato colto da un malore in un locale. Soccorso e trasportato all'ospedale cittadino da un'ambulanza della Croce Rossa, sarebbe stato poi dimesso nella mattinata di ieri. Adesso però la ricostruzione è stata totalmente contraddetta dal cantante nel seguente video pubblicato tra le storie Instagram.