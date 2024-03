Gianluca Grignani fuori di sé al concerto: "Non va un caz*". Il video

Debutto da dimenticare per Gianluca Grignani col suo tour "Residui di rock'n'roll". Venerdì sera il cantautore lombardo era al Phenomenon, rinomato club di Fontaneto d'Agogna, nel Novarese, quando si è lasciato andare a uno sfogo contro l'organizzazione, che sarebbe colpevole di presunto malfunzionamento dell'impianto. "Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto" è sbottato Grignani. "È strano. Non capisco. Non va un c.... La chitarra non funziona. Quell'altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c... che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto".

"Giuro" ha proseguito Grignani "Io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto". Ad un certo punto Grignani ha interrotto effettivamente il live per una decina di minuti, per poi tornare a cantare alcuni brani a cappella dopo le sollecitazioni del pubblico. Il tour proseguirà la settimana prossima a Taneto (provincia di Reggio Emilia) e Senigallia, prima delle date di Milano (all'Alcatraz) e Torino (al Milk).