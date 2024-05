Holden annuncia il primo tour: città, date, biglietti

È terminata da pochissimo la 23esima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. A vincere è stata Sarah Toscano, la giovanissima cantante talentuosa. Tra i cantanti arrivati in finale anche Holden, uno dei protagonisti indiscussi del programma (figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini). Dopo il successo dei singolo pubblicati durante l'esperienza nella scuola - "Dimmi che non è un addio" (quasi 13 milioni di streaming), "Nuvola" (12.2 milioni), "Solo stanotte" (3.8 milioni) - adesso Holden si preprare per il tour. Il suo primo tour, prodotto e organizzato da Live Nation. Il cantautore porterà dal vivo il carisma e l’energia dei brani del suo nuovo EP, JOSEPH, in uscita venerdì 24 maggio.

Il tour: date, città, biglietti

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel Club)

19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di lunedì 20 maggio su www.livenation.it.

L'album

L'album “Joseph" contiene due singoli già certificati disco d’oro: “Dimmi che non è un addio", che in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione ha totalizzato oltre 162mila stream diventando così il brano con il miglior debutto nella storia del programma Amici, e “Nuvola”, singolo intenso e malinconico scritto a quattro mani con Angelina Mango e co prodotto con Zef. Nell'EP sono presenti anche i brani “Solo stanotte” e “Randagi, scritto con Alessandro La Cava e Daniele Fossatelli, dal ritmo incalzante e dal beat energico che in 10 giorni ha raggiunto oltre 1.5M di stream audio e video. “Joseph" contiene inoltre i due brani inediti: “Noi siamo più noi due” feat. Gaia e “Ossidiana”. Il disco sarà disponibile in digitale, in formato CD e in versione CD autografato in esclusiva sul sito di Warner Music Italy.