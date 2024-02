Il Volo, tensioni tra Piero e Gianluca in diretta radio: "Mi sono rotto, parla per te"

Sanremo è finito da una settimana, ma sta facendo in questi giorni il giro del web il video di un'intervista rilasciata dai componenti de Il Volo a Radio Number One. Durante la diretta si è parlato della loro carriera, della terza partecipazione al Festival e in particolare della serata delle cover, quando si sono esibiti con il chitarrista di Vasco, Stef Burns, in una versione di "Who wants ti live forever" - hit dei Queen - a metà tra il rock e il bel canto.

"È stato un tocco diverso. La gente è abituata a vederci sempre un po' seriosi, forse quasi troppo. In realtà possiamo essere anche altre cose ed è bello che la gente possa apprezzare" ha spiegato per primo Gianluca Ginobole, ma le sue parole non sono andate giù a Piero Barone, che ha subito replicato stizzito: "Ora mi sono rotto un po' le scatole. In 15 anni, si può parlere sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me".

Ginoble ha provato a smorzare i toni, provando a spiegarsi meglio: "Hai fatto i Queen e la gente magari non se lo aspettava". Barone però ha continuato: "Ma lo fai a modo del Volo. Parla al singolare, parla per te". E forse questa 'convivenza forzata', dopo 15 anni, inizia a pesargli: "La gente pensa che dormiamo tutti e tre insieme - ha chiuso la discussione, tranchant - Min***, non è possibile".