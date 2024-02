Il Volo, l'indiscrezione sul gruppo che preoccupa i fan: cosa sta succedendo

Da giorni il diverbio in diretta radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble sta facendo discutere. I due hanno avuto un botta e risposta molto acceso, in particolare Barone era infastidito e ha sottolineato che non bisogna sempre parlare per tutti e tre, ma che esistono le singole personalità e prospettive. Dichiarazioni che hanno spinto molti a domandarsi se il tempo dei tre cantanti insieme sia giunto al capolinea. Al momento tale prospettiva sembrerebbe non essere nei loro programmi, ma secondo quanto scrive il settimanale Chi qualcosa tra i tre starebbe davvero accadendo.

Il magazine rivela che "Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista", mettendo insieme quest'indiscrezione e la risposta che ha dato mentre era ospite a Radio Number One non è difficile immaginare che tra i tre sia lui il più insofferente. Chi aggiunge anche che questa decisione di Piero non inficia sul futuro del gruppo che infatti non ha intenzione di sciogliersi, almeno al momento.