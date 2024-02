Il Volo, la smentita sullo scioglimento a Viva Rai2: il video

Il Volo non si scioglie ed è proprio il gruppo ad averlo assicurato nel corso della puntata di Viva Rai2 di oggi, giovedì 29 febbraio 2024. Le voci di uno scioglimento del trio che è stato anche in gara nell'ultimo Festival di Sanremo si sono rincorse da quando un battibecco tra Gianluca Ginoble e Pietro Barone ha animato il loro dialogo a Radio Number One. Ginoble commentando la cover "Who Wants to Live Forever" dei Queen aveva detto: "La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose". Al che Barone aveva risposto: "Mi sono un po' rotto, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre. Tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti". Da quel momento i rumors su presunte decisioni prese ma non ancora comunicate si sono diffuse in rete e sui giornali, ma - stando alle dichiarazioni dei diretti interessati - non hanno alcun fondamento.

Ospiti questa mattina da Fiorello, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno scherzato davanti alle telecamere con varie battute sulle indiscrezioni che li hanno riguardati: "Non ci scioglieremo come gli altri" hanno assicurato, "L'atomo è divisibile, noi no.... Non ci sarà Yoko Ono che ci dividerà". Affermazioni che sgomberano una volta per tutte le voci su di loro per la gioia dei fan che anche sui social hanno accolto la notizia con sollievo.