Jennifer Lopez cancella il tour e scrive ai fan: "Addolorata e devastata per avervi deluso"

Jennifer Lopez cancella il tour 'This Is Me' previsto negli Stati Uniti. Lo ha annunciato 'Live Nation' spiegando che J.Lo "si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici stretti". La 54enne Jennifer Lopez si è rivolta ai suoi fan attraverso la sua newsletter 'On the Jlo', scrivendo: "Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e che saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo così tanto. Alla prossima volta".

Tutto ciò avviene tra le speculazioni sul suo matrimonio in crisi con l'attore Ben Affleck e le voci sulle scarse vendite di biglietti per il tour. Tour che era stato organizzato in occasione dell'uscita del suo nono album 'This Is Me. Now' e avrebbe dovuto iniziare a Orlando, in Florida, il 26 giugno. Live Nation ha rassicurato i fan che verranno automaticamente rimborsati in un comunicato.

Le voci di crisi tra Jnnifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero in crisi e già pronti a dirsi addio con tanto di divorzio formale a meno di due anni dal matrimonio. Le voci su una presunta rottura per una delle coppie più famose del mondo si sono rincorse anche in passato, salvo poi essere smentite dai diretti interessati tornati a dimostrare pubblicamente il loro affiatamento. Stavolta, però, almeno per ora, non sono arrivati gesti o parole che negassero le indiscrezioni secondo cui JLo e Ben Affleck sarebbero già lontani e lui avrebbe già lasciato la loro villa da 60 milioni di dollari.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati per la seconda volta a Las Vegas a distanza di quasi vent'anni dal loro primo sì. I "Bennifer" si sono incontrati nel 2001 sul set del film Gigli e sono subito convolarono a nozze per poi interrompere bruscamente il loro matrimonio nel 2003. Il ritorno di fiamma, poi, ad aprile 2022, poco prima delle nozze celebrate a luglio e su cui oggi si racconta il retroscena sulla fine.